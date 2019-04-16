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Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü yelken yarışı ile kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 174.

16 Nisan 2019 Salı 10:00
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü yelken yarışı ile kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için Kadıköy’de yelken yarışı düzenlendi.


Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yelken Yarışı” adıyla bir yarış gerçekleştirildi. İstanbul Yelken Kulübü Kalamış Tesislerinde yapılan yarışa emniyet mensupları ile yelken sporcuları katılım gösterdi. Renkli anların yaşandığı yarış sonrası yarışa katılanlara plaket ve kupa takdim edildi.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 10:00
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