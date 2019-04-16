Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü yelken yarışı ile kutlandı Türk Polis Teşkilatının 174.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümünü kutlamak için Kadıköy’de yelken yarışı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yelken Yarışı” adıyla bir yarış gerçekleştirildi. İstanbul Yelken Kulübü Kalamış Tesislerinde yapılan yarışa emniyet mensupları ile yelken sporcuları katılım gösterdi. Renkli anların yaşandığı yarış sonrası yarışa katılanlara plaket ve kupa takdim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.