Türk piyanist Dönmez'den YTB desteğiyle Litvanya'da konser

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü Türk piyanist ve besteci Karsu Dönmez, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Litvanya'daki 25. Klaipeda Caz Festivali'nde konser verdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, konsere, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, Klapedia Belediye Başkanı Vytautas Grubliauskas, yurt dışındaki vatandaşlar ve Türk öğrenciler katıldı.

Performansıyla büyük beğeni toplayan Dönmez, dinleyicilere müzik ziyafeti sundu.

Festivalin ilk gününde son sanatçı olarak sahneye çıkan Karsu Dönmez'in konserde sanatseverlere bir de sürprizi oldu. Türk sanatçı, ekimde çıkacak albümünde yer alan yeni eserlerini ilk kez burada seslendirdi. Genç sanatçı, konserinde YTB'ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

- Karsu Dönmez

Hatay'dan 1970'li yıllarda Hollanda'ya göç eden bir ailede dünyaya gelen piyanist ve besteci Dönmez, küçük yaşta yaptığı özgün müzikle uluslararası üne kavuştu.

Ailesi Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karsu köyünden olan Karsu Dönmez, Hatay'daki köylerinin ismini taşıyor. Dönmez, verdiği konserlerle Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımına katkıda bulunuyor.