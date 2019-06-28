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Türk pilotlar Yunanlar ve Rumları titretti!

Türk F-16’ları Doğu Akdeniz'deki Yavuz sondaj gemisini selamladı, F-16 pilotları, Yavuz’un üzerinde uçarken o anı da fotoğrafladı. Pilotların Yavuz sondaj gemisiyle özçekimi, Yunan ve Rum basınında geniş yankı uyandırdı.

28 Haziran 2019 Cuma 07:51

Türkiye Doğu Akdeniz’deki hakları konusunda kararlığını sürdürüyor. Bu çerçevede ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' bölgeye gidiyor.

Yavuz, Akdeniz’deki seyri sırasında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. F-16 pilotları bu anı özçekim ile ölümsüzleştirdi.

Türk pilotların özçekimine Yunan ve Rum basınında geniş yer verildi.

"Ankara’dan güç gösterisi"

“Newsbomb” haber sitesi Türk pilotların özçekimi için “Ankara’dan güç gösterisi: Yavuz Akdeniz’de savaş uçakları eşliğinde geziyor” başlığını kullandı. Aynı vurgu, haber sitesinin Rum Kesiminde yayınlanan haberinde de vardı.

Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Türk pilotların özçekimini ''Türk F-16’lar Doğu Akdeniz’de Yavuz’un üzerinde uçtu'' başlığı ile öne çıkardı. Gazete, Yavuz’un Doğu Akdeniz’e Türk F-16’larının sıcak selamlaması ile gittiği vurgulandı.

Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan programda da Türk pilotların özçekimine yer verildi. 

Antenna kanalı da Yavuz’un Türk F-16’ları eşliğinde Antalya’dan yola çıktığını duyurdu. Rum kesiminde de yayın yapan Yunan televizyonu, Yavuz'un Akdeniz'deki seyrine savaş uçakları dışında iki Türk fırkateyninin eşlik ettiğine dikkati çekti. 

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 07:51
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Türkiye
  4. yunanistan
  5. Türk pilotları
  6. sondaj gemisi

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