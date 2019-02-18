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Türk pideleri Avustralya’da tanıtıldı

Melbourne’de düzenlenen etkinlikte peynirli ve kıymalı pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:04
Türk pideleri Avustralya’da tanıtıldı

MELBOURNE (AA)- Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50’inci yılı etkinlikleri kapsamında, geleneksel Türk lezzetleri arasında yer alan kıymalı ve peynirli pide hazırlanarak, katılımcılara ikram edildi.

Melbourne’de faaliyet gösteren Moreland Türk Derneği tarafından Moreland Kütüphanesinde, Avustralya’ya göçün 50’inci yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çoğunluğu ev hanımlarından oluşan katılımcılara pidenin yapılışı anlatıldı.

Türk yemekleri konusunda Melbourne’deki farklı kurum ve kuruluşlara yönelik yaptığı sunumlarla tanınan Gizem Yurtsever’in sunduğu programda, kıymalı ve peynirli pide yapımında kullanılacak malzemelerin hazırlanışından, miktarlarına ve hamurun kıvamına kadar detaylı bilgiler verildi.

Yurtsever AA muhabirine yaptığı açıklamada, programa ev hanımlarının gösterdiği ilgiden oldukça memnun kaldıklarını aktararak, "Hanımlara, Türk pidesinin nasıl yapıldığını gösterdim." dedi.

Yaklaşık bir saat süren etkinliğin ardından pişirilen pideler, katılanlara ikram edildi.

Avustralyalı Kath Raus, pideleri çok beğendiğini ve evde yapmayı deneyeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:04
  1. Avustralya
  2. Türk pidesi

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