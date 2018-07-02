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"Bir an önce girin, Türk ordusunu bekliyoruz"

Terör örgütü YPG/PKK'nın evlerinden ettiği Münbiçli Elbu Şaban aşireti, Mehmetçik'in bir an önce Münbiç'e girmesini istiyor.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:40
"Bir an önce girin, Türk ordusunu bekliyoruz"

Suriye'de terör örgütü  YPG/PKK tarafından evlerinden edilen Münbiçli Elbu Şaban aşireti, topraklarının  teröristlerden temizlenmesi için Türk askerinin ilçeye girmesini istediklerini  açıkladı. 
 
Terör örgütü YPG/PKK tarafından yerlerinden edilen Münbiçli Elbu Şaban  aşireti, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen  Cerablus'taki el-Hafsa sığınmacı kampından AA muhabirine yaptığı videolu  açıklamada, Münbiç'in terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması faaliyetleri  çerçevesinde Türkiye'nin ilçedeki varlığını desteklediklerini duyurdu.

Açıklamada, "Türkiye’nin Münbiç'e girmesini memnuniyetle karşılıyoruz.  Türk Ordusunun, Afrin ve İdlib’de yaptığı gibi Münbiç'e de güven ve istikrar  getirmesini istiyoruz. Türkiye’den ilçedeki  ayrılıkçı PKK ve PYD teröristlerini  kovmasını ve halkı onların zorbalıklarından kurtarmasını istiyoruz. Dolayısıyla  Türkiye’nin bir an önce Münbiç’e girmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Münbiç nüfusunun yüzde 90'ı Araplardan oluşuyor. Daha önce de ilçenin  en büyük aşireti Elbubanna, Damalha ve Tay aşiretleri ile aşiretlerin birleşerek  oluşturduğu Bekare kabilesi, Türk askerinin Münbiç'i terör örgütü YPG/PKK'dan  arındırma faaliyetleri çerçevesinde devriye görevi icra etmesini  desteklediklerini açıklamıştı.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçenin YPG/PKK'dan arındırılması  faaliyetleri çerçevesinde, 18 Haziran'da başlattığı devriye görevini sürdürüyor.
 
YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin  desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:40
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