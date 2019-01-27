



ANTALYA (AA) - Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, "Türk okçuluğu önce ahlak demektir, sporcularımızı önce ahlaken, vicdanen, ilmen yetiştirmeyi esas alan bir eğitim prensibi bulunmaktadır." dedi.

Antalya Okçular Tekkesi'den yapılan açıklamaya göre, Ata Sporları Konfederasyonu iş birliğiyle Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle Türk Okçuluğu Eğitimi Gelişim Kursu başladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, sporda öze dönüş hareketinde yola bir köprü daha ekleyerek yürümeye devam ettiklerini belirtti.

Türk okçuluğunun sadece fiziki talimden oluşan bir aktivite olmadığını vurgulayan Uçar, "Türk okçuluğu önce ahlak demektir. Sporcularımızı önce ahlaken, vicdanen, ilmen yetiştirmeyi esas alan bir eğitim prensibi bulunmaktadır. Sporcularımızın arasında yerleştirmeye çalıştığımız önemli husus kardeşlik duygusudur. Din kardeşliği hükmünde devam eden bir kardeşlikten bahsediyoruz. Eğer bunu başarabilirsek, gereksiz rekabeti, hırsı, insanı yakıp bitiren ihtirasın da önüne geçerek, birlik ve beraberlik duygusunun güzelliğini yaşamak hedefindeyiz." ifadelerini kullandı.

Uçar, gençlerdeki özgürlük ruhunu ata sporları idealleriyle birleştirdikleri zaman ortaya çıkacak olan cevherle devletin sırtının yere gelmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İnsanın eğitimi başlar ama yaşatıldığı müddetçe bitmez, eğitimde son nokta yoktur. Kemalat yolculuğu şu kadim kelamla bizlere yol göstermektedir, 'beşikten mezara kadar ilim öğreniniz.' Sizlerle yaptığımız istişareler bana sorumluluklarımızın fazlalığını bir kez daha hissettirdi ama biz tarih boyunca atalarımızdan yılmamayı, istikrar ile doğru yoldan bir an bile ayrılmamayı, Kur'an ve sünnete aykırı iş yapmamayı, hayır yolunda şeytanın vesveselerinden etkilenmemeyi görüyoruz, bunu öğrendik. Bu bilinçle hareketin akıbetinin Allah'ın izniyle zaferle taçlandırıldığına da yine şahidiz."





- "Ata sporlarımızı ortaya çıkartacağız"





Ata Sporları Konfederasyonu Başkanı Hacı Sürmeneli ise konfederasyon olarak unutulmaya yüz tutmuş ata sporlarını ortaya çıkartarak, yeniden gençliğe tanıtmak istediklerini belirtti.

Yapılan dejenerasyonlar nedeniyle ata sporlarının da unutulduğunun altını çizen Sürmeneli, "Biz Ata Sporları Federasyonları olarak ata sporlarımızı ortaya çıkartacağız ve tüm gençliğin bunları öğrenmesini nesilden nesile aktarılmasını sağlayacağız. Bu gençliği tekrar fabrika ayarlarına geri döndürerek ecdadını, atalarını ve geçmişini bilerek hareket etmelerini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bunun için 7 bölgede federasyonlar kurduklarını ve çalışmalara hızla devam ettiklerini anlatan Sürmeneli, şu görüşleri paylaştı:

"Konfederasyonumuzun geleneksel Türk okçuluğu eğitmen yetiştirme merkezi olarak Antalya Okçular Tekkesi'ni belirledik. Geleneksel Türk Okçuluk eğitmenleri artık bu tekkede yetişecektir."