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"Türk Okçuluğu" gelecek yıl UNESCO'da

Türk Destanı "Dede Korkut"un 17'nci unsur olarak UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi'ne oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından "Türk Okçuluk Geleneği" için kolları sıvayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, dosyanın 2019'daki komite toplantısında görüşülerek karara bağlanmasını bekliyor.

02 Aralık 2018 Pazar 11:04
"Türk Okçuluğu" gelecek yıl UNESCO'da

Sürecin icracı birimi Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, Türkiye adına UNESCO'da yürüttükleri çalışmalar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda somut olmayan kültürel mirası korumak, bu alanda farkındalık yaratmak ve gelecek kuşaklara bu mirasın aktarılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan İbiş, en son "Dede Qorqud/ Korkyt Ata/ Dede Korkut Mirası: Destan, Masal ve Müzik" ismini taşıyan dosyanın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13'üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda oy birliğiyle İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine 17'nci unsur olarak kaydettirildiğini anımsattı.

Genel Müdür İbiş, dosyanın Kazakistan moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye'nin katılımıyla çok uluslu olarak sunulduğunu aktararak, şunları söyledi:

"Ortak dil, edebiyat, tarih gibi kültürel kimliği oluşturan unsurları içinde barındıran Dede Korkut’un Türk dünyasını birleştirici bir yönü vardır. Tüm bu yönleriyle Dede Korkut / Korkut Ata Destanları, geçmişle bugün arasındaki kültürel bağın güçlenmesine ve kültürel devamlılık, aidiyet ve kimlik hislerinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunması bakımından Türk Dünyası için son derece önemlidir."

- Sırada "Türk okçuluğu" var

Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş, UNESCO için gelecek dönem yürütülecek çalışmalara yönelik olarak da şunları kaydetti:

"UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne 2019 yılında kaydettirilmek üzere 'Geleneksel Türk Okçuluğu' isimli aday dosyamız hazırlandı. Dosya bu yıl UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Sekreterliğine gönderildi.

Ülkemiz UNESCO'ya en fazla unsur kaydettiren ülkeler arasında ilk beşte yer aldığından, her yıl gerçekleşen başvuru yoğunluğuna göre en çok unsur kaydettiren ülkelere uygulanan kota uygulaması ülkemize de uygulanmıştır. 'Geleneksel Türk Okçuluğu' adlı aday dosyamızın 2019 yılında gerçekleştirilecek olan 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda görüşülmesi beklenmektedir."

İbiş, "Geleneksel Türk Okçuluğu' Türkiye'de gerçekleştirilen geleneksel okçuluk sporu etrafında şekillenen, yüzyıllar içinde belirlenmiş ilkeleri, kuralları, ritüelleri ve toplumsal uygulamaları, geleneksel zanaatkarlıkla üretilen ekipmanları, okçuluk disiplinleri ve atış tekniklerini barındıran bir somut olmayan kültürel miras unsurudur." diye konuştu.

- "Tüm dünyada yankı bulmasına katkı sağlıyor"

Türkiye'nin 2006-2010 yılları ile 2014-2018 yılları arasında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite üyeliği görevini başarıyla yürüttüğünü aktaran İbiş, kültürel miras yönetimine ilişkin çalışmaların her zamankinden daha aktif olarak sürdürüldüğünün altını çizdi.

Genel Müdür İbiş, "Ülkemiz somut olmayan kültürel mirasın en zengin ve görkemli örneklerinin UNESCO aracılığıyla paylaşılması somut olmayan kültürel miras unsurlarımızın taşıdığı kültürel değerlerinin tüm dünyada yankı bulmasına ve kültürel miras değerlerimizin uluslararası arenadaki görünürlüğünün artmasına katkı sağlamaktadır." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 11:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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