0553 313 94 23

Türk öğrencinin cenazesi başkonsolosluk yetkililerine teslim edildi

Almanya'da geçen hafta ölü bulunan Dursun Karadavut'un cenazesi, Berlin Başkonsolosluğu yetkililerince teslim alındı

23 Temmuz 2019 Salı 17:23
Türk öğrencinin cenazesi başkonsolosluk yetkililerine teslim edildi

BERLİN (AA) - Almanya'nın Potsdam kentindeki öğrenci yurdunun bahçesinde ölü bulunan Dursun Karadavut'un cenazesi, Türkiye'ye gönderilmek üzere Berlin Başkonsolosluğu yetkililerine teslim edildi.

Erasmus programı çerçevesinde Potsdam'da eğitim gören ancak geçen hafta salı günü kaldığı yurt binasının bahçesinde ölü bulunan Karadavut'un cenazesini teslim almak üzere Berlin Başkonsolosu Mustafa Çelik Potsdam'a geldi.

Çelik, gencin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Savcılığın ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlattığı ve Karadavut'un cenazesine otopsi yapıldığı belirtildi.

Berlin Başkonsolosluğu yetkililerinin polis ve savcılıkla irtibat halinde oldukları ifade edildi.

Karadavut'un cenazesi yarın Berlin Şehitlik Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yozgat'a gönderilecek.

Alman medyası, Karadavut'un, kaldığı yurdun 5'inci katından atlayarak intihar ettiği yönünde haberler yayınlamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:23
  1. Almanya
  2. Dursun Karadavut
  3. Potsdam
  4. Türk öğrenci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e çıkmak"
    1. İrfan Buz: “İlk hedefimiz TFF 1. Lig’e..
    2. Johnson'a ilk tebrik Donald Trump'tan
    3. Sevilla'dan Simon Kjaer'le ilgili son..
    4. Ümraniye’de korkutan çatı yangını
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    6. Ordu'da seyir halindeki tır alev alev..
    7. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    8. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    9. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    10. Menemenspor'da transfer
    11. Kıvanç hayata tutunamadı
    12. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    13. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    14. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    15. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    16. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    17. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    18. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    19. Muğla'daki trafik kazası
    20. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Fatih Altaylı çıldırdı: Defolun it sürüsü
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi