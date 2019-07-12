Türk öğrenciler Ürdün'de "mozaik atölyesine" katıldı

MADABA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) öncülüğünde hayata geçirilen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında 14 Türk öğrenci Ürdün'ün Madaba şehrinde bulunan mozaik atölyesindeki çalışmalara katıldı.

TİKA, Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve TÜGVA başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilincinin kazandırılması amacıyla Ürdün'e gönderilen öğrenciler, Madaba şehrinde bulunan mozaik atölyesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Ürdün'ün tarihi mirası olan mozaik yapımını Madaba'da yerinde öğrenmekten ve ülkeyi ziyaret etmekten mutluluk duyduklarını belirten öğrenciler, bu tecrübe paylaşımının kendilerine çok büyük katkı sunduğunu dile getirdi.

Çalışmalara katılan öğrencilerden Beyza Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürdünlülerin eski geleneklerini yansıtan mozaik atölyesinde uzmanlar eşliğinde güzel bir deneyim ve tecrübe kazandıklarını ifade etti.

Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 35 ülkede gerçekleştirdiği tecrübe paylaşım programına değinen TİKA'nin Ürdün Koordinatörü Kürşad Mahmat, "Mozaikleriyle meşhur Madaba'da, öğrenciler, Ürdün'ün geleneksel sanatlarının icra edildiği merkezde üç gün boyunca eğitim alarak pratik yapma şansı buldu. Madaba'nın tarihsel anlamda önemli ve ciddi turistik potansiyeli olan bir şehir" olduğunu kaydetti.



