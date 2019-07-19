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Türk öğrenciler Bosna Hersek'te edindikleri tecrübeden memnun

TİKA koordinasyonunda düzenlenen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı çerçevesinde bir haftadır Bosna Hersek'te bulunan öğrenci grubu, Saraybosna, Mostar, Travnik, Srebrenitsa, Doboj ve Gorazde şehirlerinde TİKA'nın yürüttüğü faaliyetlere katılarak, tecrübe paylaşımında bulundu- Öğrencilerden Feyza Düzü: "Burada Türk bayrağını gördükçe gurur duyduk"

19 Temmuz 2019 Cuma 11:26
Türk öğrenciler Bosna Hersek'te edindikleri tecrübeden memnun

SARAYBOSNA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 11-18 Temmuz'da Bosna Hersek'te bulunan Türk öğrenciler, çeşitli faaliyetlere katıldıkları ülkeden memnun ayrılıyor.

TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen programa, Türkiye'den 13 üniversite öğrencisi katıldı.

Başta Saraybosna olmak üzere birçok şehri görme imkanı bulan öğrenciler, Osmanlı eserlerinin restorasyonundan çeşitli kalkınma projelerine kadar birçok TİKA projesini de yerinde inceledi.

Program kapsamında ülkeye gelen öğrencilerden Büşra Esentürk, TİKA'yı bu projeyle daha iyi tanıdığını belirterek, "Çok güzel tecrübeler edineceğimi düşünüyordum ve çok da güzel tecrübeler edindim." diye konuştu.

Ziyaretleri kapsamında bir yaşlı bakımevine de gittiklerini anlatan Esentürk, "Oradaki insanlar bizi görünce gözleri parlıyordu, bundan çok etkilendik. Teyzelerden biri Türkiye'den geldiğimizi duyunca ellerimi sımsıkı tuttu ve bırakmak istemedi, gözleri doldu. Dedesinin de bir Türk ile evlendiğini ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

Feyza Düzü de TİKA tarafından yapılan restorasyon çalışmalarından çok etkilendiğini belirterek, Saraybosna'nın Kovaçi mahallesindeki Osmanlı mezarlığını ve ayrıca şehir merkezindeki Hünkar Camisi'ni ziyaret ettiklerini anlattı.

Tecrübe Paylaşım Programı'nın kendisine Bosna Hersek'i daha yakından tanıma fırsatı sunduğunu belirten Düzü, "Burada Türk bayrağını gördükçe gurur duyduk." dedi.

- 15 Temmuz şehitleri için fidan diktiler

Zehra Karacan ise Yaşam ve Gıda Güvenliği Projesi konusunda önce Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesinde kısa bir eğitim aldıklarını, ardından bir ailenin sera kurumuna yardım ettiklerini anlattı.

2017'de başlatılan Yaşam ve Gıda Güvenliği Projesi kapsamında başka bir ailenin serasından topladıkları hasatları da aşevine teslim ettiklerini dile getiren Karacan, şunları söyledi:

"Bizim için çok verimli bir program oldu. Buradaki birçok arkadaşımızın ilk yurt dışı tecrübesiydi. Bosna, bizim için hem çok değerli, hem de çok güzel bir yer. Buraya tekrar gelmek istiyoruz."

Bu arada, 2019 Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 11-18 Temmuz'da Bosna Hersek'te çalışmalar yapan grup, Saraybosna, Mostar, Travnik, Srebrenitsa, Doboj ve Gorazde şehirlerinde TİKA tarafından yürütülen faaliyetlere katıldı, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulundu ve Türk kurumlarını ziyaret etti.

Öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında da 251 şehit için 251 fidan dikerek 15 Temmuz 2016 Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA başkanlığı döneminde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın fikri öncülüğünde hayata geçirilen bu programla üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 11:26
  1. Bosna Hersek
  2. proje
  3. restorasyon
  4. Tarım
  5. Tecrübe Paylaşım Programı
  6. TİKA

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