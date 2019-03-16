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Türk Ocaklarından Yeni Zellanda’daki katliama tepki

Türk Ocakları Samsun Şubesi Başkan Prof.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:33
Türk Ocaklarından Yeni Zellanda’daki katliama tepki

Türk Ocakları Samsun Şubesi Başkan Prof. Dr. Serkan Şen, Yeni Zellanda’daki katliamın, Müslümanlar arasında radikal eylemleri körüklemek ve bu yolla da İslam’ı dünya kamuoyunda saldırgan bir hüviyetle takdim etmek gibi bir anlayışla yapıldığını söyledi.


Samsun Öğretmenevinde Türk Ocakları Samsun Şubesi tarafından Türk Kültürü Bağlamında Alevilik ve Bektaşilik konferansı düzenlendi. Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer’in konuşmacı olarak katıldığı konferansın açılışında konuşan Prof. Dr. Serkan Şen, Yeni Zellanda’da camide katledilen Müslümanlara yapılan saldırının planlı bir anlayışla yapıldığını ifade etti.


Batı’nın Müslümanlar üzerinde benzer olaylara yeltendiğini vurgulayan Şen, “Yeni Zellanda’da birçok din kardeşimizin şehit edilmesiyle neticelendirilen menfur saldırıyı kınıyorum. Aynı zamanda burada bir planlama da söz konusudur. Müslümanlar arasında radikal eylemleri bir şekilde körüklemek, bu yolla da İslam’ı dünya kamuoyunda saldırgan bir hüviyetle takdim etmek gibi Batı’nın öteden beri planladığı bir anlayış söz konusu. İşte bu İslam’ın terörle beraber anılması anlayışına en güzel cevabı bizim Türk irfanıyla şekillendirdiğimiz Müslümanlık anlayışı cevap verecektir” dedi.


Konuşmanın ardından söz alan Dr. Ahmet Yılmaz Soyyer, Türk Kültürü Bağlamında Alevilik ve Bektaşilik konusu hakkında bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:33
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