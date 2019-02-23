Türk Ocaklarında ’Hocalı katliamı ’anlatıldı

Türk Ocakları Malatya Şubesinin her hafta düzenlediği Ocakbaşı Sohbetlerinde bu hafta, Emekli Kurmay Albay Yusuf Çetinkaya” Balkan Savaşları ” konusu üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Ocak binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, “Bizim meselimiz ülkenin meselelerini gündeme getirip çözüm yollarını arkadaşlarımızla ve kamu oyula paylaşmak.Bir ülkeyi savunmak kolay bir iş değil, vatanı için kendini feda etmek her kişinin işi değil, er kişini işidir. Etrafımızda görüyoruz kendi ülkelerin de kaçan ve göçen insanları ama Türk milletinin mensupları hiçbir zaman kendi topraklarını terk etmemişler ve kendi bulundukları toprakları savunarak şehit olmuşlardır” dedi.

Emekli Kurmay Albay Yusuf Çetinkaya ise sunumu öncesi Hocalı katliamını ile ilgili bilgi vererek,” Sovyetler birliğinin dağılmasından sonra bu bölgede Sovyet motorlu alayının desteği ile Ermeni çeteleri ciddi şekilde işgal harekatına geçtiler. İlk önce dağlık Karabağ bölgesinde sonrada Karabağ’ın tamamında Türk nüfusunun tamamını gönderip büyük katliamlar yaptılar ve 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Hocalıya doğru intikale başladılar. Hocalının nüfusu 10 bir bin 306 kişiydi. Bu Karabağ savaşlarının tamamında 30 bin şehit verildi ve bir milyon göçmen oldu.Hocalı katliamında ise83’ü çocuk, 106’sı kadın ve 70’den fazlası yaşlı olmak üzere 613 Azeri soydaşın vahşice katledildi “diye konuştu.

Daha sonra Çetinkaya katılımcılara “Balkan Savaşları” konusunda sunum yaptı.