0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Türk Ocağında bu hafta” Tarımın Türkiye Ekonomisindeki” yeri konuşuldu

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu haftaki konusu” Tarımın Türkiye Ekonomisindeki” yeri oldu.

20 Nisan 2019 Cumartesi 11:19
Türk Ocağında bu hafta” Tarımın Türkiye Ekonomisindeki” yeri konuşuldu

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu haftaki konusu” Tarımın Türkiye Ekonomisindeki” yeri oldu.


Ocak binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Türk Ocaklarının kuruluşu, amacı ve bugünkü misyonu hakkında bilgiler vererek, “ Türkiye’deki 80 şubenin içerisinde belki bir tek gönül rahat bir şekilde sohbetlerin yapıldığı kapısının açık olduğu yerlerin başında gelmektedir Malatya Türk Ocakları daha önceleri biz kapı kapı dolaşıp yer arıyordum program yapmak için ama şimdi kendi yerimiz de kendi faaliyetlerimizi en iyi bir şekilde yapıyoruz. Buraya her siyasi partiden arkadaşlarımız burada görmekteyiz bundan mutluluk diyoruz. Türk ocakları gerçek faaliyeti icra etmektedir. Türk ocakları bir siyasi partinin yan kolu değil ama üst kimlik taşıyan bir özelliğini burada görüyoruz. bütün siyasi partilerdeki vatan server insanları burada görmek her zaman mümkündür” dedi.


İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokuluöğretim üyesi Prof.Dr . Orhan Gündüz ise Tarımın Türkiye Ekonomisindeki yeri bilgiler verdi.


Gündüz, ” Tarım sektörü sadece Türkiye’de değil dünyanın bütün ülkeleri için stratejik önemi olan bir sektör. Ekonomi bilimi izah ederken ekonominin 3 sektör üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bunlardan 1. sanayi 2. Tarım bir diğerinin de hizmetler sektörü olduğunu görüyoruz. İlk iktisat teorileri hep tarımı önceleyen veya da tarım ürünlerini ele alan konular olmuş.


Bin 750 yıllarında tarım ürünlerin ticaretini yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan bir ekonomi bilimi var ve şu anda ve şu anda ülkemizde de uygulanmakta olan liberal ekonominin o dönemlerde kalmaktadır. Aslında tarım dediğimiz şey daha çok tohumu ve toprağı kendisine araçedinen ve üzerinde diğer üretim süreçlerini geçiren bir faaliyet. Tarımın üç birleşeni ve bunlara birisi bitkisel üretim, diğeri hayvansal üretim bir diğeri de gıdadır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 11:19
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırtasiye Malzemeleri Toplama Kampanyası
    1. Kırtasiye Malzemeleri Toplama..
    2. ‘Anadolu Savunma’ IDEF 2019’a katılacak
    3. Bölgesel Amatör Lig’de heyecan..
    4. Adalet Bakanlığı’ndan Kars’a ödül
    5. Vali Mustafa Masatlı, yeni seçilen..
    6. Renault, elektrikli “EZ-FLEX”i..
    7. Şömine bacasına sıkışan yavru kedileri..
    8. "Ölümlü trafik kazaları azaldı"
    9. Türk Telekom, engellilerin hayatını..
    10. Ekipleri peşinden koşturan dilenciden..
    11. Irak sınırındaki çatışma
    12. Amed Sportif Faaliyetler’de..
    13. 4 yaşındaki Furkan 4 gündür aranıyor
    14. Girişimci yeni fikirler için dördüncü..
    15. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 5..
    16. Müfit Can Saçıntı:"Arkeologlar,..
    17. İstanbul’a dolu sürprizi
    18. Ankara'nın silüeti satranç tahtasına..
    19. DÜ’de otizmli çocuklar konulu fotoğraf..
    20. 14 yılın özlemi ‘Hasret’ bebekle son..
    21. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Iğdır’da..
    22. Çankaya’nın altın çocukları 17..
    23. Aksaray’da vatandaşlara süt ikramı
    24. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Bu..
    25. THY, Ankara ve İzmir’den Bakü’ye..
    26. MediaMarkt'tan 4 al 3 öde kampanyası
    27. Bardakçı açık açık, “Sevmem” dedi ve..
    28. (Özel) 10 bin TL’lik yatırım 1 yılda..
    29. Pakistan'dan İran'a protesto mektubu
    30. Spor camiasından şehitler için..
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!
    Çarpıcı iddia: Darbeci Sudan ordusu Türkiye'ye mühlet verdi!