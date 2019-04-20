Türk Ocağında bu hafta” Tarımın Türkiye Ekonomisindeki” yeri konuşuldu

Türk Ocakları Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantılarında bu haftaki konusu” Tarımın Türkiye Ekonomisindeki” yeri oldu.

Ocak binasında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Türk Ocakları Malatya Şube Başkanı Nadir Günata, Türk Ocaklarının kuruluşu, amacı ve bugünkü misyonu hakkında bilgiler vererek, “ Türkiye’deki 80 şubenin içerisinde belki bir tek gönül rahat bir şekilde sohbetlerin yapıldığı kapısının açık olduğu yerlerin başında gelmektedir Malatya Türk Ocakları daha önceleri biz kapı kapı dolaşıp yer arıyordum program yapmak için ama şimdi kendi yerimiz de kendi faaliyetlerimizi en iyi bir şekilde yapıyoruz. Buraya her siyasi partiden arkadaşlarımız burada görmekteyiz bundan mutluluk diyoruz. Türk ocakları gerçek faaliyeti icra etmektedir. Türk ocakları bir siyasi partinin yan kolu değil ama üst kimlik taşıyan bir özelliğini burada görüyoruz. bütün siyasi partilerdeki vatan server insanları burada görmek her zaman mümkündür” dedi.

İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokuluöğretim üyesi Prof.Dr . Orhan Gündüz ise Tarımın Türkiye Ekonomisindeki yeri bilgiler verdi.

Gündüz, ” Tarım sektörü sadece Türkiye’de değil dünyanın bütün ülkeleri için stratejik önemi olan bir sektör. Ekonomi bilimi izah ederken ekonominin 3 sektör üzerine kurulduğunu görüyoruz. Bunlardan 1. sanayi 2. Tarım bir diğerinin de hizmetler sektörü olduğunu görüyoruz. İlk iktisat teorileri hep tarımı önceleyen veya da tarım ürünlerini ele alan konular olmuş.

Bin 750 yıllarında tarım ürünlerin ticaretini yaygınlaşmasıyla beraber ortaya çıkan bir ekonomi bilimi var ve şu anda ve şu anda ülkemizde de uygulanmakta olan liberal ekonominin o dönemlerde kalmaktadır. Aslında tarım dediğimiz şey daha çok tohumu ve toprağı kendisine araçedinen ve üzerinde diğer üretim süreçlerini geçiren bir faaliyet. Tarımın üç birleşeni ve bunlara birisi bitkisel üretim, diğeri hayvansal üretim bir diğeri de gıdadır” diye konuştu.