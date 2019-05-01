Türk mühendisin geliştirdiği uygulama mahalle kültürünü canlandırıyor

NEW YORK (AA) - Türk mühendisin ABD'de geliştirdiği "uLouder" adlı uygulama, kaybolan mahalle kültürünü dijital dünyada yeniden canlandırmayı amaçlıyor.

Demirhan Erim adlı Türk mühendis ve arkadaşı Can Poyrazoğlu'nun ABD'de geliştirdiği ve "uLouder (senin sesin daha yüksek)" adlı uygulama, kullanıcıları yakın çevrede olan bitenden haberdar ediyor.

Uygulama, konser, konferans ve parti gibi etkinliklerin yanı sıra acil kan ihtiyacı ve kayıp duyurusu gibi konularda da kullanıcılara ortak bir platform sağlıyor.

uLouder yoluyla yerel satıcılar ya da işverenler de aradıklarını bulabiliyor.

Genç girişimciler Erim ve Poyrazoğlu, bu uygulamayla, dijitalleşen dünyada cihazlara hapsolmuş kişilerin yeniden sosyalleşmesini ve yerel dayanışmayı yeniden canlandırmayı hedefliyor.