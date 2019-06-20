Türk mimar ve tasarımcı Ceylan Ateş dünya markası oldu

Türk mimar ve tasarımcı Ceylan Ateş, yaptığı başarılı çalışmalarla Almanya’nın en başarılı mimarlarından biri oldu.

Almanya’da Stuttgart’da doğup büyüyen Ceylan Ateş Almanya’nın en başarılı mimarlarından. Gurbetçi bir Türk ailesinin kızı olan Ateş Almanya’da kendi şirketini 4 yıl kadar önce kurdu. Genelde büyük projelere imza atan Ateş Almanya’da seçkin mimarlar arasına girmeyi başardı.

Yine Almanya’da yaşayan ailesinin kadınlarından ilham alarak yeni tasarımlara imza attığını belirten Ateş konuyla alakalı şunları söyledi: ‘’Ben Almanya’da doğup büyüdüm sıfırdan gelerek bugünlerde olan ailem bana her zaman manevi destek oldu. Ben küçükken anneannem ve annem ev bütçesine destek olsunlar diye kendi elleriyle yaptıkları el işlerini satarak para kazanırlardı. Ben büyüyünce mimarlık okumaya karar verdim. Bu alanda da okulu bitirince iyice uzmanlaşarak kendi ofisimi açtım. Genelde hatırı sayılır projelere imzamı attım” dedi.

Türkiye’de ödüller kazandığını, 2018 yılının tasarımcısısı seçildiğini ifadede eden Ateş, “Geçtiğimiz yıllarda sandalyeler ve masalar tasarlamaya başladım. Bunları tasarlarken tamamen annem ve ananemin el işi olarak yaptıkları ürünlerden ilham aldım. Her bir tasarım için kendimde; atölyeye girip birebir kendi ellerimle her ürüne şekil veriyorum. Amacım dünyaya markamı tanıtmak. Bu yolculuğa Almanya’dan sonra ilk olarak Türkiye’de başlamaya karar vermiştim. Çünkü Türkiye’de bulunan pazar son derece büyük ve hareketli. Sektörün büyük firmaları ile görüşmeler halindeyiz. En doğrusu için düşünüp karar vereceğim” dedi.

Almanya’da tasarımları çok ilgi görünce bunları Türkiye, Japonya ve Dubai’ye taşımaya karar verdiğini söyleyen Ateş “Sadece masalar ve sandalyeler tasarlamıyorum. İsteğe bağlı olarak bu objelere uygun bütün materyalleri tasarlıyorum. Her bir ürünüme ayrı bir isim verdim. Mesela Lider adını verdiğim bir koltuğum var. Bunu tasarlarken güçlü karakterdeki insanlardan ilham aldım. Sandalye ile beraber bir de sehpası var ikisi birlikte çok görkemli duruyor. Bu ürünlerimi şık ve lüks ofisler, oteller ve VİP hizmet veren yerler tercih ediyor. Bütün ürünlerime altından Ceylan Ateş diye imzamı atıyorum” diye konuştu.