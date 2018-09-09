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Türk Milli Güreş Takımı dünya 2.si oldu

Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası’nda Milli Takımımızı temsil eden Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri aldıkları dereceler ile MAKÜ’yü ve Burdur’u gururlandırdılar.

09 Eylül 2018 Pazar 20:29
Türk Milli Güreş Takımı dünya 2.si oldu

2 Eylül 2018 Pazar günü başlayan ve 10 Eylül 2018 Pazartesi günü sona erecek olan Dünya Üniversitelerarası Güreş Şampiyonası Brezilya’nın Goiania kentinde devam ediyor. Milli Takım Antrenörlüğünü MAKÜ BESYO Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Şahin ’in yaptığı Dünya Üniversiteler Arası Güreş Şampiyonası’nda Serbest Stil Türk Milli Takımı, takım halinde Dünya 2.si oldu.

Şampiyonada Türk Milli Takımında yer alan BESYO öğrencisi Muhammet Lütfü Küçükyıldırım 79 Kg Dünya 3.sü, Mehmet Ali Daylak 61 kg Dünya 3.sü, Selim Kozan 65 kg Dünya 2.si ve Mustafa Sessiz 92 kg Dünya Şampiyonu oldu.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz “Yaşattıkları gurur için öğrencilerimizi ve hocamızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. MAKÜ bünyesinde gerçekleştirdiği spora yönelik projeleri ile ileride adından sıkça söz ettirmeye devam edecektir”dedi.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 20:29
  1. MAKÜ
  2. burdur
  3. güreş şampiyonası

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