Hasan Kamil Yılmaz: Türk milleti, Peygamberi aşkla seviyor

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Türk milletinin, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e gerçekten aşk seviyesinde bir sevdası, hasret seviyesinde ise bir özleminin olduğunu belirtti. Yılmaz, "Efendimizi anmak konusunda bu milletin yüreğinde bir yangın var. Bu yangın ve aşk sayesinde bu millet bayrağına sahip çıkıyor." dedi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Müftüsü Yılmaz, Maltepe Yusuf Ziya Üçüncü Camisi'nde gençlerle sabah namazında buluştu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bugünden itibaren kutlanmaya başladığını söyledi.

"İmkanlarını Allah'a adamışlardı"

Peygamberin dünyaya teşriflerinin sene-i devriyesi olan Mevlit Kandili'nin pazartesi akşamı idrak edileceğini vurgulayan Yılmaz, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz, Kuran'ın ifadesiyle müminlerin gönlünde insanlığın en değerlisi, hatta canlarından daha aziz olandır. Gerçekten Peygamberimizin ümmetinden olma şerefine eren sahabelerin her biri gönül dünyasında canlarını da, imkanlarını da Allah'a adamış insanlardı." diye konuştu.

Osmanlı'nın peyhamber sevgisi

Osmanlıların da Hz. Peygamber'e büyük bir saygı ve sevgi duyduğunu hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethetmiş geri dönüyor, Şam'da cuma namazı kılıyor. Cuma namazında hutbenin yeni halifenin adına okunması gerekiyor. Caminin hatibi adını zikrederken 'Hakim-ül Haremeyn-i Şerefeyn' diyor. O koca sultan Yavuz Sultan Selim Han, hemen ayağa kalkıyor ve 'Sus ve hemen sözünü tashih et. Ben 'Hakim-ül Haremeyn-i Şerefeyn' değil olsam olsam 'Hadim-ül Haremeyn-i Şerefeyn'im’ diyor. Yine Osmanlı İstanbul'dan Medine'ye tren götürdüğünde, tren raylarına keçe koyulmuştur ki tren sesi Hz. Peygamberi mezarında rahatsız etmesin."

"Bu millet bayrağına sahip çıkıyor"

Gençlere İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sevdasının aktarılmasının önemine vurgu yapan Yılmaz, "Efendimize bu milletin gerçekten aşk seviyesinde bir sevdası, hasret seviyesinde bir özlemi var. Bu millet, Peygamberi aşkla seviyor. Efendimizi anmak konusunda bu milletin yüreğinde yangın var. Bu yangın ve aşk sayesinde bu millet bayrağına sahip çıkıyor, hilal ile yıldızın Allah ve Hz. Muhammed'in sembolü olduğunu biliyor ve bayrağına sahip çıkıyor. Gençlerimize bu bayrak sevdasını, bayrağın üzerindeki bu sembollerle anlatmalıyız ve değerlerimizi öğretmeliyiz. Bu yüzden sabah namazı buluşmalarında gençlerimizle olmayı önemsiyoruz. Cenabıhak bu birlikteliklerimizi daim kılsın. Çünkü gençlerle büyüklerinin bir arada bulunduğu mekânlardaki ortak duygudaşlıklar, duyguların yeni nesillere aktarımını sağlıyor. Mabedin, ibadetin, secdenin bereketiyle, bu duygular yeni nesillere aktarılacaktır." ifadelerini kullandı.

Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı, İstanbul Müftü Yardımcısı Veysel Işıldar, Maltepe Müftüsü Ahmet İnciler ve vatandaşların katıldığı "Gençlerle Buluşma Programı'nda" Kur'an-ı Kerim okundu, tesbihat yapıldı ve dualar edildi.

Program, kahvaltı ikramıyla sona erdi.