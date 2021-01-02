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Gündem Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklayacak
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklayacak

Yurtiçi ve yurtdışındaki FETÖ ile mücadele konusunda çok önemli katkıları bulunan Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük, 2021’in ilk “Ülke Gündemi”nde, bomba belge ve bilgileri Türk medyasında ilk kez paylaşacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-02 17:32:00 - 2021-01-02 17:43:10
Türk medyasında ilk kez! Hayati Küçük yılın ilk bomba haberini “Ülke Gündemi”nde açıklayacak

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programında, ele alınan konular ve Türk medyasında ilk kez yayınlanan belgeler Türkiye gündemine bomba gibi düşmeye devam ediyor. 

Hayati Küçük çok özel bilgi ve belgeleri canlı yayında açıklanacak

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kuşkusuz uzun soluklu bir mücadele olmak zorunda. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ve Türk medyasında ilk kez birçok belge ve bilgilerin yayınlandığı “Ülke Gündemi”nde, Hayati Küçük 2021’in ilk bombasını kamuoyuyla paylaşacak.  

“Ülke Gündemi” bu akşam 21.00’da yeniakit.com.tr’de

Uluslararası Kafkas Vakfı Başkanı ve araştırmacı yazar Hayati Küçük’ün bomba açıklamalarının yer alacağı “Ülke Gündemi”, bu akşam saat 21.00’da yeniakit.com.tr ekranlarında.

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