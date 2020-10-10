  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türk medyasında ilk kez! Gülen paketlenip Türkiye'ye iade mi ediliyor?
Gündem

Türk medyasında ilk kez! Gülen paketlenip Türkiye'ye iade mi ediliyor?

Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yer alacak Gülen’e ait bomba bilgileri açıklayacak. Pensilvanya’da yaşayan terörist başını Türkiye’ye iade edip etmeyeceği uzun süredir tartışılırken Amerika merkezli flaş bir gelişme yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 15:28:00 -
Türk medyasında ilk kez! Gülen paketlenip Türkiye'ye iade mi ediliyor?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA 

Özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasını deşifre eden yayınlarımız sürüyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam flaş bir konu masaya yatırılacak. 

Amerika’da flaş Gülen gelişmesi..!

CIA gözetiminde Pensilvanya’da ikamet eden Fetullah Gülen’e ilişkin Amerika’da bomba bir gelişme yaşandı. Türk medyasında ilk kez Gülen’le ilgili flaş gelişmeleri bu akşam yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklıyoruz.

Avukat Serhat Pak’tan yine bomba belgeler, yine bomba bilgiler

FETÖ ile mücadeleye ilişkin yoğun çalışmalarıyla tanınan Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde tüm gerçekleri paylaşacak. Mehmet Özmen’in sunumuyla ve avukat Serhat Pak’ın çok özel belge bilgileriyle devam eden ‘Ülke Gündemi’ni sakın kaçırmayın. 

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı, bu akşam (10 Ekim Cumartesi günü) Türkiye saatiyle saat 21:00’da…

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TBMM'yi vuran pilottan 'pes' dedirten savunma
Gündem

TBMM'yi vuran pilottan 'pes' dedirten savunma

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde Polis Özel Harekat, TÜRKSAT ve TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yüzbaşı Hüseyin Türk, o ge..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Kırgızistan'da flaş gelişme! Atambayev'in aracına kurşun yağdı
Gündem

Kırgızistan'da flaş gelişme! Atambayev'in aracına kurşun yağdı

Kırgızistan'da cezaevinden çıkarılan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in hareket halindeki aracına göstericiler tarafından ateş açıldı...
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay