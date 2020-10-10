Türk medyasında ilk kez! Gülen paketlenip Türkiye'ye iade mi ediliyor?
Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yer alacak Gülen’e ait bomba bilgileri açıklayacak. Pensilvanya’da yaşayan terörist başını Türkiye’ye iade edip etmeyeceği uzun süredir tartışılırken Amerika merkezli flaş bir gelişme yaşandı.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
Özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasını deşifre eden yayınlarımız sürüyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam flaş bir konu masaya yatırılacak.
Amerika’da flaş Gülen gelişmesi..!
CIA gözetiminde Pensilvanya’da ikamet eden Fetullah Gülen’e ilişkin Amerika’da bomba bir gelişme yaşandı. Türk medyasında ilk kez Gülen’le ilgili flaş gelişmeleri bu akşam yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklıyoruz.
Avukat Serhat Pak’tan yine bomba belgeler, yine bomba bilgiler
FETÖ ile mücadeleye ilişkin yoğun çalışmalarıyla tanınan Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde tüm gerçekleri paylaşacak. Mehmet Özmen’in sunumuyla ve avukat Serhat Pak’ın çok özel belge bilgileriyle devam eden ‘Ülke Gündemi’ni sakın kaçırmayın.
Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı, bu akşam (10 Ekim Cumartesi günü) Türkiye saatiyle saat 21:00’da…