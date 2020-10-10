Türk medyasında ilk kez! Gülen paketlenip Türkiye'ye iade mi ediliyor?

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasını deşifre eden yayınlarımız sürüyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam flaş bir konu masaya yatırılacak.

Amerika’da flaş Gülen gelişmesi..!

CIA gözetiminde Pensilvanya’da ikamet eden Fetullah Gülen’e ilişkin Amerika’da bomba bir gelişme yaşandı. Türk medyasında ilk kez Gülen’le ilgili flaş gelişmeleri bu akşam yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklıyoruz.

Avukat Serhat Pak’tan yine bomba belgeler, yine bomba bilgiler

FETÖ ile mücadeleye ilişkin yoğun çalışmalarıyla tanınan Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde tüm gerçekleri paylaşacak. Mehmet Özmen’in sunumuyla ve avukat Serhat Pak’ın çok özel belge bilgileriyle devam eden ‘Ülke Gündemi’ni sakın kaçırmayın.

Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı, bu akşam (10 Ekim Cumartesi günü) Türkiye saatiyle saat 21:00’da…

Canlı Yayını İzlemek İçin: