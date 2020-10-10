Türk medyasında ilk kez! Avukat Serhat Pak'dan bomba Fetullah Gülen bilgisi: Gülen'e Amerikan darbesi vuruldu

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

Özellikle FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasını deşifre eden yayınlarımız sürüyor. Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu ‘Ülke Gündemi’ programında, bu akşam flaş bir konu masaya yatırıldı. Türkiye'nin önemli hukukçularından Avukat Serhat Pak'tan canlı yayında bomba açıklamalar. Türk basınında ilk kez...

Amerika’da flaş Gülen gelişmesi..!

CIA gözetiminde Pensilvanya’da ikamet eden Fetullah Gülen’e ilişkin Amerika’da bomba bir gelişme yaşandı. Türk medyasında ilk kez Gülen’le ilgili flaş gelişmeler bu akşam yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında açıklandı.

Avukat Serhat Pak’tan yine bomba belgeler, yine bomba bilgiler

FETÖ ile mücadeleye ilişkin yoğun çalışmalarıyla tanınan Türkiye’nin önemli avukatlarından Serhat Pak, Türk medyasında ilk kez yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde tüm gerçekler belge ve bilgi eşliğinde paylaşıldı.

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