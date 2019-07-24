Türk matematik milli takımından gurur veren başarı

Yaşar Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Refail Alizade’nin takım liderliğini üstlendiği Türk Matematik Milli Takımı, İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen 17 ülkenin katıldığı 6. Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatı’nda, ikinci olan İspanya Milli Takımı ile aynı puanı alarak kura sonucu üçüncü oldu.

TÜBİTAK tarafından Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takımlarımızda yetiştirilen genç bilim insanları ülkemize çeşitli başarılar kazandırmaya devam ediyor. İtalya’nın Napoli kentinde bu yıl 6.’sı düzenlenen Akdeniz Gençlik Matematik Olimpiyatı’na, Türkiye ikinci kez katıldı. Türk milli takımının liderliğini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Yaşar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Refail Alizade üstlendi.

Olimpiyatta Türkiye’yi temsilen İzmir Bilfen Kolejinden Sude Filiz, Özel Kadıköy Eğitmen Fen Lisesinden Asude Ebrar Kızıloğlu, İzmir Kolejinden Ömer Topaloğlu ve İstanbul Erkek Lisesinden Mustafa Emir Çelebi’nin yer aldığı takım yarıştı. Lise öğrencisi genç matematikçilerin ter döktüğü olimpiyata 17 ülkeden 68 genç katıldı. Türk takımı, olimpiyatta, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir başarıya imza atarak madalya kazanmayı başardı. İkinci olan İspanya milli takımı ile aynı puanı alan Türk milli takımı, kura sonucu üçüncü oldu. İtalya ise birinciliği kazandı. Alizade, ikinci kez katılım sağladığımız olimpiyatta yeniden madalya kazanmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.