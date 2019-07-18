Türk madenciliği Uşak’ta masaya yatırılacak
Uşak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde ‘Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapılacak.18 Temmuz 2019 Perşembe 17:29
Uşak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde ‘Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapılacak.
Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Projesi toplantısının 19 Temmuz Cuma (yarın) Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacağı kaydedildi. Toplantıya madencilik alanında faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve firma temsilcisinin katılması bekleniyor.
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