Türk madenciliği Uşak’ta masaya yatırılacak Uşak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde ‘Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Uşak’ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde ‘Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapılacak.

Uşak Valiliği’nden yapılan açıklamada, Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka Yolculuğu Projesi toplantısının 19 Temmuz Cuma (yarın) Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacağı kaydedildi. Toplantıya madencilik alanında faaliyet gösteren çok sayıda sanayici ve firma temsilcisinin katılması bekleniyor.

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