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Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirip Türk lokumunu fırlatan vekile AP'den ceza

Dün gerçekleştirilen AP Genel Kurulu'nda Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Angelo Ciocca'ya ceza verildi.

26 Ekim 2019 Cumartesi 08:25
Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirip Türk lokumunu fırlatan vekile AP'den ceza

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için lokum kutusunu yere fırlatan Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili Angelo Ciocca ceza aldı.

AP Başkanı David Sassoli yaptığı açıklamada, aşırı sağcı İtalyan Ciocca'nın dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgili düzenlenen oturumda Türk milletvekilleri tarafından kendisine hediye edilen lokum kutusunu yere fırlatmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

5 gün aktivitelere katılamayacak

"Kabul edilemez ve agresif bir davranış. Arkadaşlarına ve kurumumuza saygısızlık etti. Siyasi partilerin başkanlarıyla görüştüm. Bundan sonra parlamentomuzun saygınlığını ve itibarını zedeleyecek hiçbir davranışı tolere etmeyeceğim." ifadelerini kullanan Sassoli, Ciocca'ya 5 gün süreyle AP'nin tüm aktivitelerine katılmama cezası verdiğini belirtti.

Sassoli, 4 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu cezanın Ciocca'ya bildirildiğini söyledi.

Ciocca, dün AP Genel Kurulu'nda Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı eleştirerek TBMM logolu lokum kutusunu yere fırlatmıştı. Türk milletvekilleri geçen ay AP milletvekillerine lokum hediye etmişti.

 

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 08:25
  1. AP Genel Kurulu
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. TBMM
  4. Türk milletvekilleri
  5. terör koridoru
  6. AP Başkanı David Sassoli
  7. Avrupa Parlamentosu (AP)
  8. Angelo Ciocca
  9. türk lokumu

YORUM YAZ

  • yusufyusuf10 sa önce
    parlamentosunda TERÖRISTLERI agirla onlara silah ver sonra üyene göstermelik ceza adi altinda tatil ver BENDE YEDIM ÖYLEMI BUTÜR HABERLERI BÖYLE VERMEYIN AGALAR
  • Eyup Eyup 10 sa önce
    Ne güzel ceza.Git evinde 5 gün istirahat et. Bakalım 5ay maaşını kessinler bir daha böyle şeyler oluyormu?
  • abidinabidin10 sa önce
    bu hayvana cezayı bizim kesmemiz lazım. bu hayvanı iyi bir benzetmek lazım. italyada şarapçı, balici yokmu verin üç beş kuruş şişletin iti gitsin
  • RaiRai10 sa önce
    Kürt katliamı yapmak kürtleri yerinde sürmek demokrasiyi değiştirmek atatürk heykeli dikmek ne mutlu türküm diyene yi dayatmakturk bayraklarini asmak iste katil akit in barispinari harikati buallah bi depremle istanbulu haritadan silsin ankarayi bi emperyalist atom bombası yla haritadan silsin tece başka iradesinin altına girsin allah bu yapmaya mecburdur çünkü her şey ortada yoksa allah varlığı tartışılır
  • m61m6110 sa önce
    bu piçin derdi ne ?

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