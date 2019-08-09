Türk Lirası yabancı para birimlerine meydan okuyor Gelişmekte olan para birimlerinden pozitif ayrışan ve yabancı kurumların yeni gözdesi haline gelen Türk Lirası, dolar başta olmak üzere yabancı para birimleri karşısında resmen meydan okuyor. Son dört ayın en düşük seviyesini test eden Dolar/TL kuru, dün 5,4494’e kadar indi.

Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık faiz indiriminden beri Türk Lirası, dolar karşısında yüzde 3.94 ile en fazla değer kazanan gelişen ülke parası oldu. Dolar/TL’de 4,7026 hedefiyle “sat” tavsiyesi Societe Generale gelişen piyasalar stratejisti Phoneix Kalen’in müşteri notunda Türkiye’nin küresel faiz avı ve ekonomik dengelenmeden fayda sağlayacağı belirtildi. Kalen, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının Türkiye’ye etkisinin sınırlı olduğunu ve Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımı riskinin de savuşturulduğunu söyledi. Dolar/TL’de kısa pozisyon tavsiyesi veren banka, kur 4,7026 hedefiyle kısa pozisyon öneriyor.

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