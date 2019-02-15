0553 313 94 23

Türk-Kürt kardeşliği dev yer sofrasında pekişti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına tüm kurum amirlerini evine davet etti.

15 Şubat 2019 Cuma 09:31
Türk-Kürt kardeşliği dev yer sofrasında pekişti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına tüm kurum amirlerini evine davet etti. Kurulan yer sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.


Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Türk-Kürt kardeşliğine dikkat çekmek maksadıyla Ayvalık köyündeki evinde bir yemek verdi. Davetliler arasında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ve eşi, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Binbaşı Serdar Atakan, Ayvalık Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Şafak, Ayvalık Köyü Karakol Komutanı Onur Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Savcı Türker Samet Kıroğlu, Hakim Ali Onur Tüzün, Hakim Gamze Sığın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kardeşlik mesajlarının verildiği yemekte konuşan aşiret lideri Tahir Adıyaman, devlete bağlı bir aşiret olduklarını belirtti. Adıyaman, "Kıymetli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize şeref verdiniz. Bizler hep birlikte Türkiye’yiz. Kürt-Türk kardeşliğini bölmek isteyen şer odaklarına Allah’ın izniyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Biz devletimize bağlı bir aşiretiz. Bugün burada en güzel mesaj bu oldu" dedi.



"PKK, Kürtlerin en büyük düşmanıdır"


Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise PKK’nın Kürtlerin en büyük düşmanı olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "PKK Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanıdır. Bunun yanında tüm Kürt kardeşlerimizi PKK’lı olarak gören ve göstermeye çalışanlar da PKK kadar hain ve bölücüdür. Bu cennet vatan ve bu güçlü devlet hepimizindir. Devletimizin ve ülkemizin en büyük gücü ise Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle milletimizin birlik, dirlik ve kardeşliğidir. İnanıyorum ki Beutüşşebaplı kardeşlerim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara her alanda olduğu gibi 31 Mart’ta sandıkta da güzel bir cevap vereceklerdir. Kürt-Türk kardeşliğini inkar eden birinci derece haindir. Kürtler ve Türkler Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Selçuklular zamanında birlikte yaşamışlar, birlikte savaşmışlar. Kürt, Türk, Alevi, Laz, Çerkez kim olursa olsun biz birlikte kocaman bir Türkiye’yiz. Bu vesile ile bugün Kürt bir ailenin konuğu olduk. Kanaat önderlerimiz Tahir Adıyaman ve ailesine bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz güzel ama daha da güzel olacaktır" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 09:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü çözüm kazandırıyor
    1. Nevşehir Belediyesi çöp konusuna köklü..
    2. İşsizlerin umudu, sokak ekonomisi
    3. Valilikten asılsız iddialara yanıt
    4. İşsizlik rakamları açıklandı
    5. Van’da 160 yerleşim yeri ulaşıma..
    6. Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın..
    7. Yogayı Etiler’de öğretsinler, devlet..
    8. Ünal Karaman kadroda değişikliğe..
    9. Knicks 18 maç sonra kazandı
    10. Başkan adayı Dülgeroğlu, destek istedi
    11. Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan..
    12. Hakkari için kuvvetli kar yağışı..
    13. MKE Ankaragücü, Akhisarspor..
    14. (Özel) Bursa’da köpek dehşeti kameraya..
    15. "Psödomiksoma peritonei sıcak..
    16. Resimde dünya ikincisi oldu
    17. İşsizlik oranı, Kasım 2018'de bir..
    18. “Konkordato iflas değil, stratejik bir..
    19. Borsa, güne yatay başladı
    20. UEFA avrupa ligi son 32 turu sonuçları..
    21. (Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
    22. Başkan Soylu’dan cem evi müjdesi
    23. Diş çürüklerinin nedenleri
    24. sahibinden.com’da sigorta ve kasko..
    25. ADÜ’de patent okuryazarlığı konuşuldu
    26. Malazgirt Spor Kulübünden Kaymakam..
    27. Gökçeada seferlerine fırtına engeli
    28. Yenal Gökyıldırım, Kategori..
    29. Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e..
    30. "Hiçbir Müslüman ben sanattan anlamam..
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz
    Çağrı yaptılar: Biz de tanzim istiyoruz

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    Akit haber yaptı, skandal resimler kaldırıldı! Ses bakın kimlerden geldi
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!
    İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu!