Türk-Kürt kardeşliği dev yer sofrasında pekişti

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Türk-Kürt kardeşliğini pekiştirmek adına tüm kurum amirlerini evine davet etti. Kurulan yer sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman, Türk-Kürt kardeşliğine dikkat çekmek maksadıyla Ayvalık köyündeki evinde bir yemek verdi. Davetliler arasında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ve eşi, Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, Jandarma Binbaşı Serdar Atakan, Ayvalık Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Serkan Şafak, Ayvalık Köyü Karakol Komutanı Onur Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Savcı Türker Samet Kıroğlu, Hakim Ali Onur Tüzün, Hakim Gamze Sığın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güneş, AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman, partililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Kardeşlik mesajlarının verildiği yemekte konuşan aşiret lideri Tahir Adıyaman, devlete bağlı bir aşiret olduklarını belirtti. Adıyaman, "Kıymetli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize şeref verdiniz. Bizler hep birlikte Türkiye’yiz. Kürt-Türk kardeşliğini bölmek isteyen şer odaklarına Allah’ın izniyle fırsat vermedik, vermeyeceğiz. Biz devletimize bağlı bir aşiretiz. Bugün burada en güzel mesaj bu oldu" dedi.

"PKK, Kürtlerin en büyük düşmanıdır"

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ise PKK’nın Kürtlerin en büyük düşmanı olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "PKK Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanıdır. Bunun yanında tüm Kürt kardeşlerimizi PKK’lı olarak gören ve göstermeye çalışanlar da PKK kadar hain ve bölücüdür. Bu cennet vatan ve bu güçlü devlet hepimizindir. Devletimizin ve ülkemizin en büyük gücü ise Türküyle, Kürtüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle milletimizin birlik, dirlik ve kardeşliğidir. İnanıyorum ki Beutüşşebaplı kardeşlerim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara her alanda olduğu gibi 31 Mart’ta sandıkta da güzel bir cevap vereceklerdir. Kürt-Türk kardeşliğini inkar eden birinci derece haindir. Kürtler ve Türkler Osmanlı İmparatorluğu zamanında, Selçuklular zamanında birlikte yaşamışlar, birlikte savaşmışlar. Kürt, Türk, Alevi, Laz, Çerkez kim olursa olsun biz birlikte kocaman bir Türkiye’yiz. Bu vesile ile bugün Kürt bir ailenin konuğu olduk. Kanaat önderlerimiz Tahir Adıyaman ve ailesine bizleri ağırladıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah memleketimiz güzel ama daha da güzel olacaktır" diye konuştu.