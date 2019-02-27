0553 313 94 23

Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya damga vuracak

Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan ve dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXING’in ağır sıkletteki Avrupa şampiyonu boksörü Christian Hammer, eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz’e karşı maç yapmak amacıyla Amerika’ya gitti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya damga vuracak

Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde bulunan ve dünyanın en başarılı boks kulüpleri arasında yer alan EC BOXING’in ağır sıkletteki Avrupa şampiyonu boksörü Christian Hammer, eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz’e karşı maç yapmak amacıyla Amerika’ya gitti.


EC BOXING’in ağır sıkletteki Avrupa şampiyonu boksörü Christian Hammer, eski dünya şampiyonu Kübalı Luis Ortiz ile karşılaşacak. Türk profesyonel boks tarihinin ilk antrenörü Bülent Başer, EC BOXING yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, Uğur Düzağaç, Felix Paun ve Jack Pascali ile birlikte New York kentine giden sporcu maç gününü beklemeye koyuldu. Yönetim kurulu başkanı Erol Ceylan, bu karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Christiyan son dönemlerde çok büyük tecrübeler edindi. Gerek Rusya’da, gerek İngiltere, Amerika ve dünyanın diğer ülkelerinde yaptığı maçlar ile bilgisini yükseltti. Dışarıda ne yapacağını iyi bilen birisi. Son maçında Almanya’da yendiği Wallisch maçından sonra öz güveni arttı. Benim de içimde büyük bir ümit var. Rakibimiz dünya sıralamasında ilk dörtte yer alıyor. Bu bir eleme maçıdır, şayet kazanırsak dünya şampiyonluk maçına çıkacağız" şeklinde konuştu.



Bülent Başer: "Çok iyi hazırlandık"


Sporcunun antrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya çık iyi hazırlandıklarını belirterek, "Karşımızda kim olduğunun bilincindeyiz. Defalarca dünya şampiyonluğu yaşamış ve geçtiğimiz günlerde dünya şampiyonuna dize çöktürmüş bir dev ile mücadele vereceğiz. Ancak, biz de rakibimize göre çok iyi hazırlandık. Rakibi, rahmetli Sinan Şamil Sam döneminden tanıyoruz. Uzun süredir gözlemimiz altındadır ve ona göre taktik uygulayacağız" dedi.


EC BOXING kulübünün basın danışmanı Vedat Alyaz ise karşılaşmanın dünya çapında büyük ses getireceğini vurgulayarak, dünya boks otoriteleri ve televizyonları bu karşılaşmaya kilitlenecektir. Kazanan dünya şampiyonluğuna çıkacaktır. Dolayısıyla tarihi bir maç olacaktır. Ülkemizdeki sporseverleri de bu önemli karşılaşmayı izlemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 20:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte alacağı ücret
    1. Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte..
    2. Soyer, tekerlekli sandalye ile..
    3. Milli korvet TCG Burgazada görevde
    4. "Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"
    5. Vahşi cinayetin işlendiği yerde polis..
    6. CHP’li Gökçe’den esnaf ziyaretleri
    7. KADEM'den "28 Şubat" açıklaması
    8. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
    9. Kudüs Valisi serbest bırakıldı
    10. KPSS davasında karar açıklandı!
    11. Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya..
    12. Hakkari'deki darbe girişimi davası
    13. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
    14. Samsun tanzim satış noktaları..
    15. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    16. Kandilli açıkladı: Komşu'da 4..
    17. DERLEME - Pakistan ile Hindistan..
    18. DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük
    19. Erdoğan'dan Çad liderine resmi tören
    20. Beşiktaş, karla karışık yağmur altında..
    21. Jandarmaya tarihi eser satmak..
    22. Isparta'da FETÖ firarisi evli çift..
    23. Kepçe operatörü, direksiyon başında..
    24. Yabancı öğrenciler ihracat elçisi olacak
    25. ABD Venezuela'nın çağrısına reddetti
    26. Meteoroloji tarih verdi! Kar yağışı..
    27. GÜNCELLEME - Cumhuriyet tarihinin en..
    28. FETÖ'cü doktor ve akademisyenlere..
    29. Hatay'da dolu hasara yol açtı
    30. Erzurumspor'da Galatasaray maçı..
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Fatih Altaylı yoğun bakımda!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor