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Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar

Anadolu Gençlik Eğitim Merkezi Sanat Akademisi (AGEM), Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği ile birlikte 2001 yılından bu yana 34 ülkede Türkiye’nin kültürünü, müziğini ve halk danslarını tanıtıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
Türk kültürünü 34 ülkede tanıtıyorlar

Anadolu Gençlik Eğitim Merkezi Sanat Akademisi (AGEM), Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Derneği ile birlikte 2001 yılından bu yana 34 ülkede Türkiye’nin kültürünü, müziğini ve halk danslarını tanıtıyor.


Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak barışçıl, çalışkan, dünya ile entegre olarak Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’ni benimsemiş ve uygulayan bir merkez olan Dünya Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi, 34 ülkede Türkiye’nin kültürünü, müziğini, halk danslarını yaptıkları faaliyetlerle tanıtan Anadolu Gençlik Eğitim Merkezi Sanat Akademisi ile birlikte çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Güray Soysal, eğitim merkezinde çocuklara gazetecilik mesleğini anlatarak, sorularını cevapladı. AGEM Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmeni ve Çocuk Dostu Kentler İnisiyatifi Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Alper Gören de ‘Çocuk Haklarının Tarihsel Süreci ve Günümüzdeki Uygulamaları‘ konu başlığıyla bir sunum gerçekleştirdi.


Eğitim programları önümüzdeki dönemde de devam edecek.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 16:53
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