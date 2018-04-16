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Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığında olan teröristler yakalandı

Hollanda'nın Rotterdam kentinde bulunan Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığında olan 4 terörist gözaltına alındı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:20
Türk konsolosluğuna saldırı hazırlığında olan teröristler yakalandı

Hollanda'dan gelen son dakika haberine göre, dört kişi Rotterdam'daki Türkiye Konsolosluğu'na saldırmayı planladıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bir tanesi Belçika'da yakalanan şüphelilerin, bu hafta yargıç karşısına çıkmaları bekleniyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, şüphelilerin Fas kökenli Hollanda vatandaşları olduğu belirtildi.

Gözaltına gerekçe olarak da, 2017'de tutuklanan bir kişinin dinlenmesi sonucu elde edilen ses kayıtları gösterildi. 

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:20
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