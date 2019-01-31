Türk Konseyi'nde siber güvenlik arayışı

ALMATI (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, siber tehditlerin ülke sınırlarını aşan doğası nedeniyle, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Türk Konseyi üye ülkeleri ile siber güvenlik alanında etkin bir bilgi ve tecrübe paylaşımını sürdürmeyi arzuluyoruz." dedi.

Bakan Turhan, Kazakistan’ın Almatı kentinde düzenlenen "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar 3.Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de elektronik haberleşme sektöründe işletmecilerin 2017'de yaptıkları yatırımların artarak sürdüğünü, toplam yatırım tutarının 8,15 milyar TL olduğunu söyledi.

Mobil abone sayısının 80 milyonu aştığını, mobil penetrasyon oranının yüzde 100'e yaklaştığını dile getiren Turhan, "73,8 milyon genişbant abonemiz mevcut. Fiber internet abone sayımız bugün 2,5 milyonun üzerinde." dedi.

Turhan, hem sabit hem de mobil genişbantın temel bileşeni fiber altyapının ise 330 bin kilometreyi aştığına dikkati çekerek, bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimde özellikle engelli gruplara ve bölgesel farklılıkları en aza indirmeye büyük önem verdiklerini aktardı.

Öncelikli hedeflerinin sayısal uçurumu azaltmak için altyapıyı güçlendirmek ve genişletmek olduğunun altını çizen Turhan, "Bu nedenle, yaklaşık 4000 kırsal yerleşim yerine sabit veya mobil altyapı kurulumunu devlet olarak sübvanse ettik." diye konuştu.

Turhan, kırsal yerleşim yerlerinden, yaklaşık 3000 tanesine genişbant internet götürmeye yönelik projelerin devam ettiğini söyledi.

Trans Avrasya Bilgi Otoyolu (TASIM) projesini "geleceğin projesi" olarak gördüklerine işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Türk Konseyi Bilgi İletişim Teknolojileri çalışma grubunun çalışmalarıyla bu önemli projede önemli aşama kaydedilmiş olması memnuniyet verici. Bu proje için yapılan teknolojik iş birliğinin, katılımcı ülkeler arasındaki kültürel, politik ve ekonomik dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inanıyoruz"





- Siber güvenlik organizasyonu





Bakan Turhan, 2012'de oluşturdukları siber güvenlik organizasyon yapısı ile dünyada siber güvenlik alanında çalışmalara ilk başlayan ülkeler arasında olduklarına dikkati çekerek, bu çerçevede siber tehditlere karşı ulusal çapta koordinasyonu sağlayacak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini (USOM) kurduklarını ifade etti.

Kurum ve kuruluşlar bünyesinde yaklaşık bin 100 kurumda Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin oluşturulmasını sağladıklarını aktaran Turhan, "Ülke genelinde siber saldırıların anlık olarak takibi, tespiti ve önlenmesine ilişkin tamamen yerli imkanlarla önemli altyapılar geliştirdik." dedi.

Turhan, devlet kurumları arasındaki veri trafiğinin daha güvenli yapılabilmesi için Kamu Sanal Ağı (KAMUNET) hayata geçirdiklerini aktardı.

Siber tehditlerin ülke sınırlarını aşan doğası nedeniyle, uluslararası iş birliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetlere önem verdiklerini dile getiren Turhan, "Bu kapsamda Türk Konseyi üye ülkeleri ile siber güvenlik alanında etkin bir bilgi ve tecrübe paylaşımını sürdürmeyi arzuluyoruz." dedi.

Turhan, bu yılın ikinci yarısında gerçekleştirmeyi planladıkları uluslararası siber güvenlik tatbikatına Türk Konseyi üyesi ülkelerin katılımlarının önemli olduğunu söyledi.

2008'de başlattıkları e-Devlet portalında bugün itibarıyla ülkede yaklaşık 42 milyon kayıtlı kullanıcının 4 bin 149 kamu hizmetinden yararlandığını ifade eden Turhan, "Bu konuda yasal düzenleyici çerçeve, iş modellerinin oluşturulması ve teknik altyapıların geliştirilmesine yönelik tecrübelerimizi eğitim, saha ziyaretleri ve somut projelerin hayata geçirilmesi yoluyla paylaşabileceğimizi vurgulamak istiyorum.Türk Konseyine üye ülkelerin televizyon kanallarını karşılıklı olarak TÜRKSAT ve diğer ülkelerin uyduları üzerinden yayınlanmasına yönelik çalışmalar yürütebileceğiz." değerlendirmesini yaptı.





- "Beyaz Kitap" yayınlandı





Türkiye’nin 5G yol haritasının, stratejilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan “Beyaz Kitap”ı yayınladıklarını aktaran Turhan, 5G teknolojilerinin yerli ve milli imkânlarla üretilmesine yönelik tüm paydaşlarının önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Turhan, "Bu kapsamda, önümüzdeki yılların teknolojik gündemini meşgul etmeye devam edecek olan 5G, büyük veri analitiği ve yapay zeka gibi konuları da dost ve kardeş ülkelerimizle işbirliğine açık alanlar olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Turhan, toplantı çerçevesinde Kazakistan Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev ile görüştü. Görüşmeye Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve beraberindeki heyet de katıldı.

Taraflar görüşmede iki ülke arasındaki ulaştırma ve altyapı konularında iş birliği konularını ele aldı.