Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken ayrıntı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarının akşam yemeğinde kravat takmaması dikkat çekti.15 Ekim 2019 Salı 10:56
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.
Liderler kıravat takmadı
Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de verilen yemekte ülke liderleri kravat takmayarak dünyaya mesaj verdi.
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