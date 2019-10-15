0553 313 94 23

Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarının akşam yemeğinde kravat takmaması dikkat çekti.

15 Ekim 2019 Salı 10:56
Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken ayrıntı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Liderler kıravat takmadı

Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de verilen yemekte ülke liderleri kravat takmayarak dünyaya mesaj verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 10:56
  1. Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel tedavi
    1. Başta karıncalanma ve uyuşma bitkisel..
    2. Salih Müslim, Rusya'nın Türkiye'ye..
    3. Türk KonseyiLiderler Zirvesi'nde..
    4. Fransız rejisinden büyük küstahlık!
    5. Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
    6. KDV Genel Uygulama Tebliği'nde..
    7. Kıbrıs gazileri ve Kıbrıslı STK’lardan..
    8. EYT için farklı alternatifler neler?..
    9. Akşener'den dikkat çeken hareket
    10. BDDK'dan flaş karar! Resmen iptal edildi
    11. Venezuela'da asgari ücrete yüzde 375 zam
    12. Erdoğan'dan 30 km'nin sihri nedir?..
    13. PKK/YPG'den çocuklara saldırı!..
    14. Dilipak’a hakaret eden kişi mahkûm oldu
    15. Tarihe geçecek tren yola çıktı! 5..
    16. Sosyal medyadan terör propagandası..
    17. F-16 pilotunun sivil hassasiyeti!..
    18. Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı..
    19. 15 Temmuz gazilerinden CİMER'e başvuru..
    20. İşsizlik rakamları açıklandı
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Çok sert açıklama: Cesetlerini çiğner, kemiklerini parçalarız!
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! ABD'li askerden DEAŞ itirafı
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Avrupa ülkesinden itiraf: "Türkiye'ye gücümüz yetmez"
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!
    Dünyaya net mesaj: Türkiye'nin düşmanıdır!