Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi'nde dikkat çeken ayrıntı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanlarının akşam yemeğinde kravat takmaması dikkat çekti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de bulunan devlet ve hükümet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı. Liderler kıravat takmadı Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi için Bakü'de verilen yemekte ülke liderleri kravat takmayarak dünyaya mesaj verdi.

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