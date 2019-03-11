Türk Konseyi ülkelerinden gümrük muhafaza eğitiminde mutabakat

ASTANA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ülkelerinin gümrük idareleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "7. Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı"nda gümrük muhafaza alanında eğitimi esas alan mutabakat zaptı imzaladı.



Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda imzalanan mutabakat zaptı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov ve Kırgızistan Devlet Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili Sultan Mamasadykov tarafından imzalandı.



Mutabakat zaptı, kaçakçılıkla mücadelede eğitim ve bilgi paylaşımı, köpek eğitim merkezlerinin karşılıklı kullanımı ve muhafaza alanında ortaya çıkan yeni eğilim ve teknik uygulamalar konusunda bilgi paylaşımını amaçlıyor.



Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türk Konseyi üyesi ülkelere destek vermeye gayret ettiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde yaptığımız ciddi modernizasyon çalışmalarımız, yatırımlarımız var. Uluslararası platformlardaki duruşumuzla da bu teknoloji ve eğitim konusunda edindiğimiz katma değeri dost ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Eğitimlerin bu yıl Türkiye'de yapılmasının planlandığını ifade eden Batur, "Tek bir eğitim değil. Örneğin, üye ülkelerin dedektör köpek etkinliğinin artırılmasıyla ilgili eğitim merkezlerimize ziyaretler yapılması planlanıyor." şeklinde konuştu.

Batur, önceliklerinin başta Türk Konseyi üyesi ülkelerle olmak üzere, dünyadaki tüm ülkelerle ticareti artırmak olduğuna dikkati çekerek, "Bu mutabakat zaptı, bu ticaretin artırılması için doğru mekanizmaların hayata geçirilmesinde elimizi güçlendirecek." ifadesini kullandı.

