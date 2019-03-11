0553 313 94 23

Türk Konseyi ülkelerinden gümrük muhafaza eğitiminde mutabakat

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur:- "Mutabakat zaptı, (başta Türk Konseyi üyesi ülkelerle olmak üzere dünya ile olan) ticaretin artırılması için doğru mekanizmaların hayata geçirilmesinde elimizi güçlendirecek"

11 Mart 2019 Pazartesi 11:45
Türk Konseyi ülkelerinden gümrük muhafaza eğitiminde mutabakat

ASTANA (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) ülkelerinin gümrük idareleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "7. Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı"nda gümrük muhafaza alanında eğitimi esas alan mutabakat zaptı imzaladı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda imzalanan mutabakat zaptı, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov ve Kırgızistan Devlet Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili Sultan Mamasadykov tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptı, kaçakçılıkla mücadelede eğitim ve bilgi paylaşımı, köpek eğitim merkezlerinin karşılıklı kullanımı ve muhafaza alanında ortaya çıkan yeni eğilim ve teknik uygulamalar konusunda bilgi paylaşımını amaçlıyor.

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Türk Konseyi üyesi ülkelere destek vermeye gayret ettiğini belirterek, "Geçmiş dönemlerde yaptığımız ciddi modernizasyon çalışmalarımız, yatırımlarımız var. Uluslararası platformlardaki duruşumuzla da bu teknoloji ve eğitim konusunda edindiğimiz katma değeri dost ülkelerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Eğitimlerin bu yıl Türkiye'de yapılmasının planlandığını ifade eden Batur, "Tek bir eğitim değil. Örneğin, üye ülkelerin dedektör köpek etkinliğinin artırılmasıyla ilgili eğitim merkezlerimize ziyaretler yapılması planlanıyor." şeklinde konuştu.

Batur, önceliklerinin başta Türk Konseyi üyesi ülkelerle olmak üzere, dünyadaki tüm ülkelerle ticareti artırmak olduğuna dikkati çekerek, "Bu mutabakat zaptı, bu ticaretin artırılması için doğru mekanizmaların hayata geçirilmesinde elimizi güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:45
  1. gümrük idareleri
  2. mutabakat zaptı
  3. Türk Konseyi
  4. üye ülkeler

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trabzonspor, vitrin kulüplerden biridir"
    1. "Trabzonspor, vitrin kulüplerden..
    2. Kürt kardeşlerim, artık bu belayı..
    3. Filenin akrepleri final grubunda
    4. Altınordu’dan altın değerinde galibiyet
    5. (Özel) 3 bin 200 rakımda görsel şölen
    6. "Tanıtım en iyi yaptığımız iş"
    7. Baharın müjdecisi leylekler Muş’a geldi
    8. Etiyopya uçağını son anlarına ait..
    9. Ardahan’da Kadınlar günü etkinliği
    10. Türk Yargı Etiği Bildirgesi açıklandı
    11. 5 adet halk otobüsü hizmete başladı
    12. Atatürk Havalimanı ne zaman kapanıyor?..
    13. İzmir'de HDP seçim ofisine terör..
    14. Ekonomistler, 2018 büyüme verisini..
    15. Olimpiyat madalyalı bisikletçi, evinde..
    16. İlk dönem Hristiyanların sığınağı:..
    17. Şen: “Kadınların sırrını çözen medya..
    18. Türkiye, Türkiye’den ibaret değildir
    19. AK Parti İl Teşkilatı Bahşılı’da..
    20. Sungurlu’da trafik kazası
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı
    Sudan'da gerilimi tırmandıracak karar! El-Mehdi'nin kızı hapse atıldı

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    Rus gemisi ülkeyi karıştırdı! İçerisinde halüsinasyon gördüren silah var
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...