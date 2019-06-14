0553 313 94 23

"Türk Konseyi, Türkmenistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır"

Konseyin Genel Sekreteri Baghdad Amreyev:- "Türk Konseyi, modern Türkmenistan ile karşılıklı olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır"

14 Haziran 2019 Cuma 11:21
"Türk Konseyi, Türkmenistan ile ilişkileri geliştirmeye hazır"

NUR SULTAN (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türkmenistan'ın her zaman Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Türk Konseyi, modern Türkmenistan ile karşılıklı olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır." dedi.

Türk Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Baghdad Amreyev, başkent Aşkabat'ta Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov ile görüştü.

Görüşmede Türk Konseyi ile Türkmenistan arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Meredov, burada yaptığı konuşmada, Türkmenistan'ın, komşu ülkeler, bölgesel ve uluslararası aktörlerle ilişkileri güçlendirmek için aktif bir politika izlediğini vurguladı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Türkiye ile dostluk, iş birliği ve karşılıklı anlayış ilişkilerinin geliştirilmesinin Türkmenistan'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu dile getiren Meredov, Türk Konseyinin, Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ekonomik ve finansal mekanizmaların geliştirilmesine odaklanmasının öneminin altını çizdi.

Amreyev ise Türkmenistan'ın her zaman Türk dünyasının önemli bir parçası olduğuna işaret ederek, "Türk Konseyi, modern Türkmenistan ile karşılıklı olarak her alanda ilişkileri geliştirmeye hazır." ifadesini kullandı.

Türk Konseyinin çeşitli alanlarda yürütmekte olduğu iş birliği çalışmaları hakkında bilgi veren Amreyev, Türk Konseyinin bir sonraki zirvesinin ana temasının "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi" olduğunu söyledi.

Amreyev, Türkmenistan’ın olumlu tarafsızlık politikasını takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:21
  1. Türk Konseyi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Paraşüt’ satıldı
    1. ‘Paraşüt’ satıldı
    2. Tatlıkuyu Vadisi 2. etabına 3 bin ağaç..
    3. Muharip Gazilere Milli Mücadele..
    4. FETÖ ile mücadelede yeni bir boyut..
    5. Öğrencileri davul zurnayla..
    6. Vietnam’da askeri eğitim uçağı düştü:..
    7. Eğitim-İş Kırşehir Şubesi 2018-2019..
    8. Aydın MHP; “Gençlerimize destek,..
    9. "10'a yakın futbolcu alacağız"
    10. İzmit’i süsleyen şelale bakıma alındı
    11. Karaköprü’de haşere ve sivrisinek..
    12. Bezelyenin faydaları | Adeta küçücük..
    13. Yıldız Holding’den girişimcilere fırsat
    14. Başkan Deniz Köken’den üniversiteyi..
    15. (Özel) Kayseri Emniyeti şehidin..
    16. YKS sınavında gürültüye geçit yok
    17. Eskişehir’de 120 bin dönüm arazi hasar..
    18. TCMB'den repo ihalesi
    19. Üretim artacak işsizlik azalacak
    20. Siz, hangi ülkenin emekli amiralisiniz?
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!