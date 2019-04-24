Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği 4’ncü Genel Kurulu Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda özellikle Türk dünyasında bir model olacak teknopark kurulması konusunda Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir üniversitesi ikili iş birliği yaptı.

Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği 4’ncü Genel Kurulu Dönem Başkanı Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Türk Üniversiteler Birliği 4’ncüKurul rektörler toplantısı Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın moderatörlüğünde üye üniversitelerin temsilcilerinin katılımlarıyla Türkistan Yerleşkesi Rektörlük Senato salonunda yapıldı.

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Bağdat Amreyev, Türk Konseyinin, Türkiye veAzerbaycan’ın girişimleriyle 2019 yılında kurulduğunu ve bu 10 yıllık süre zarfında diğer Türk Cumhuriyetlerinin katılımlarıyla büyük bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Siyasi, sosyal, eğitim, bilim,kültür, ekonomik gibi alanlarda, iş birliklerinin geliştirilmesinin Türk Konseyinin en önemli hedefleri arasında yer aldığına dikkat çeken Amreyev, bu anlamda Türk dünyasında birlik ve beraberliğin sağlanması adına önemli rol üslendiklerini vurguladı.

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız ise, Türk Konseyi bünyesinde 2013 yılında kurulan Türk Üniversiteler Birliği önemine vurgu yaparak, “Özellikle Orhun sürecini çok önemsiyoruz. Öğrenci ve akademisyen değişimi programı ile ortak bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi üniversitelerin uluslararası alanlardaki reytinglerde derecesini yükseltecektir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bolatbek Abdrasilov üniversite tanıtım sunumu yaparak,“Üniversitemiz 17 ülke ve 33 Türk akraba topluluklarından gelen gençlere eğitim hizmeti veren Türk dünyasının gözde üniversitesidir” diye konuştu.

Dünyadaki üniversiteler ile yarışabilmek için üniversiteler arasında ikili işbirliğin önem arz ettiğini dile getiren Rektör Abdrasilov, bu anlamda Türk Üniversiteler Birliğinin başarısına dikkat çekti. Rektör Abdrasilov, konuşmasının ardından Ahmet Yesevi Üniversitesi dönem başkanlığı kapsamındaki proje tekliflerini açıkladı.

Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar ise Türk dünyasının uzun yıllar birbirinden uzak kaldığına atıfta bulunarak, “Türk dünyası ile ilişkilerimiz son 30 yılda yeniden canlanıyor. Elbette bu ilişkilerin önemlisi kültür ve eğitim alanında yapılan ilişkilerdir. Bu ilişkilerin geliştirilmesini hedefleyen Türk Üniversiteler Birliği Üniversitemiz dönem başkanlığında daha da ivme kazanacaktır” şeklinde konuştu.

Türk Üniversiteler Birliğinin genişlemesi kapsamında Türk Konseyine resmi başvuruda bulunan Gazi Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Szeged Üniversitesi (Macaristan) Türk Üniversiteler Birliğine yeni üye olarak kabul edildi. Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği 4’ncü Genel Kurulu toplantısında dönem başkanı olarak Ahmet Yesevi Üniversitesinin proje teklifleri görüşüldü. Bu kapsamda, iyi uygulama örneklerinin paylaşılacağı bir ortak portalın kurulması, Orhun ve Mevlana öğrenci değişiminde alan sınırlandırılmasının kaldırılması, ortak tekno parkın kurulması, tarih kitabı Türkoloji araştırma enstitüsü kurulması gibi birçok mesele görüşülerek karara bağlandı. Çalışmaların doğru bir şekilde yürütülebilmesi adına üniversiteler arasında bilim ve inovasyon araştırma grubunun oluşturulması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca ortak diploma ve denklik konusu görüşülerek, bu alanda tecrübesi bulunan Ege Üniversitesi’nin ortak diploma projesi hazırlaması öngörüldü. Toplantıda özellikle Türk dünyasında bir model olacak teknopark kurulması konusunda Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Niğde Ömer Halis Demir üniversitesi ikili iş birliği yaptı. Eğitim kalitesinin artırılması, iyi uygulamalar ve başarılı projeler paylaşımı adına Ahmet Yesevi Üniversitesi bünyesinde ortak portal kurulması onaylandı. 2020 Türk Konseyi TÜRKÜNİB Spor oyunları gelecek yıl nevruz bayramında Ahmet Yesevi Üniversitesi ev sahipliğinde Türk Dünyasının kültürel spor oyunlarının da dahil edilerek yapılması kararlaştırıldı.