Türk Konseyi Genel Sekreterliğine Amreyev getirildi

Kırgızistan'ın dönem başkanlığında düzenlenen Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi sona erdi.

Çolpon-Ata kentindeki Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde, "Gençlik İşbirliği ve Ulusal Spor” temasıyla düzenlenen zirvenin ardından imzalanan sonuç bildirisinde, Konseyin Genel Sekreterliğine Kazakistan'ın eski Tahran Büyükelçisi Bagdad Amreyev'in getirildiği belirtildi.

Amrayev de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Konseyinin ileriye dönük önemli faaliyetleri ve eylem planını içeren sonuç bildirisinin imzalandığını belirterek, "Zirvede Macaristan, gözlemci statüsü aldı. Kardeş Macar halkı, köklerinin büyük steplerde olduğuna inanıyor. Bu da doğrudur. Macarlar atalarını unutmadığı için biz de çok seviniyoruz." ifadesini kullandı. Amreyev, zirveye katılan Özbekistan'ın üyeliğinin de yakın zamanda kabul edileceğini umduğunu söyledi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Özbekistan Devlet Başkanı Şefkat Mirziyeyov ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban da onur konuğu sıfatıyla katıldı.