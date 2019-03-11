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Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları 7. Toplantısı

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur:- "Türk Konseyi çerçevesinde yapılan girişimlerin, ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen iş birliği ve ticaretin kolaylaştırılması hedefine destek olduğunu ve aramızdaki bağların güçlendirilmesini sağladığını görüyoruz"

11 Mart 2019 Pazartesi 12:55
Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları 7. Toplantısı

ASTANA (AA) - Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) çerçevesinde yapılan girişimlerin örgüte üye ülkeler arasında gerçekleştirilen iş birliği ve ticaretin kolaylaştırılması hedefine destek olduğu söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanları 7. Toplantısı yapıldı.

Kazakistan Maliye Bakanlığı Devlet Gelir Komitesi Başkanı Marat Sultangaziyev’in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Işık Yılmaz Batur, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Başkan Vekili İsmayil Hüseynov, Kırgızistan Devlet Gümrük Komitesi Birinci Başkan Vekili Sultan Mamasadıkov ile üst düzey hükümet yetkilileri ve üye devletlerin büyükelçiliklerinden temsilciler katıldı.

Tarafların gümrük iş birliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu toplantıda ayrıca, İpek Yolu girişimi ve Kervansaray Projesi, kamu özel ortaklığı, Türk Konseyi üyesi ülkeler tarafından bu yıl düzenlenecek eğitim programları, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ticaret Kervanı Tanıtım Turu ve diğer konular ele alındı.

Toplantı çerçevesinde Türk Konseyi üye devletlerin Gümrük İdareleri arasında gümrük muhafaza eğitimi konusunda mutabakat zaptı imzalandı.


- "Girişimlerin ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirdiğini görüyoruz"


Batur, burada yaptığı konuşmada, Türk Konseyinin 150 milyonu aşan ve ağırlıklı genç nüfusuyla 1 trilyon doları geçmiş bir milli gelire sahip olduğunu belirterek, "Türk Konseyi ülkelerinin dünya ile ticaret hacmine baktığımızda da toplam ticaret hacminin 2016 yılında 426 milyar, 2017 yılında ise yüzde 16,7 artışla 497 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz." dedi.

Türkiye’nin ise Türk Konseyi ülkeleriyle olan ticaretinin, dünyadaki gelişmelerden belli noktalarda olumsuz olarak etkilense de, yine de bir artış göstererek 6,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Batur, "Bu da bize ilişkilerimizin gidiş hattı hakkında ciddi umut veriyor." ifadesini kullandı.

Batur, ticaret hacminin artırılması yönünde yapılan çalışmalarda gümrük idareleri arasında iş birliğinin de önemini vurgulayarak, kamu ve özel sektör tarafından, sınırlarda zaman kaybettirici prosedür ve formalitelerin ortadan kaldırılması gerektiğinin sıklıkla vurgulandığını hatırlattı.

Bu kapsamda işlemlerin basitleştirilmesi ve uyumlulaştırılması yoluyla sınır geçişlerinin ve ticaretin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizen Batur, "Bu sayede de bölgemizde ticaret hacminin artırılmasını hedefleyen İpek Yolu girişimi ve Kervan Saray projesi bizler için çok büyük önem taşıyor." şeklinde konuştu.

Batur, projenin ilk aşamasını 2012'de tamamladıklarını, 2016 yılında Çin-Kırgızistan sınırı geçiş noktası ve Kazakistan-Çin sınırında bulunan Altın Kol lojistik merkeziyle Horgos Serbest Bölgesine inceleme ziyaretleri gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Batur, "Türk Konseyi çerçevesinde yapılan girişimlerin, ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen iş birliği ve ticaretin kolaylaştırılması hedefine destek olduğunu ve aramızdaki bağların güçlendirilmesini sağladığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev ise Türk Konseyi üyesi ülkeler arasındaki potansiyelin tam anlamıyla kullanılmadığına işaret ederek, ülkelerin gümrük prosedürlerini uyumlulaştırılması ve modernleştirmesi yoluyla bölgesel entegrasyon alanında faaliyetlerini güçlendirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kazakistan Devlet Gelir Komitesi Başkanı Sultangaziyev de ülkesinde gümrük prosedürlerinin dijitalleştirilmesi ve sınırlardaki gümrük geçişlerinin donatılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığını ifade ederek, Türk Konseyi üye devletlerin Gümrük İdareleri arasında gümrük muhafaza eğitimi alanında mutabakat zaptının ülkeler arasındaki ilişkileri yeni ivme kazandıracağını söyledi.


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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:55
  1. Türk Konseyi ülkeleri Gümrük İdareleri

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