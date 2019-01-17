Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'in Macaristan ziyareti

İSTANBUL (AA) - Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Macaristan'a resmi ziyarette bulundu.

Türk Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen sene Kırgızistan'ın Cholpon-Ata kentinde düzenlenen "Türk Konseyi 6. Zirvesi"nin ardından gerçekleşen ilk üst düzey toplantı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ve Macaristan Parlamento Başkanı Laszlo Köver ile Macaristan ve Türk Konseyi arasındaki işbirliğinin arttırılması konusunda süregelen işbirliği projelerini görüştü.

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Szijjarto ve Parlamento Başkanı Köver'e, Türk Konseyi bünyesinde yürütülen işbirliği alanları ve gerçekleştirilmesi planlanan toplantı takvimi hakkında bilgi veren Genel Sekreter Amreyev, Szijjarto ve Köver'i bu sene üye ülkelerde düzenlenmesi planlanan BİT, ulaştırma, eğitim ve turizm bakanlarının toplantısına davet etti.

Amreyev toplantıda, Türk Konseyi'nin, başta BM ve ilişkili kurumları BM Medeniyetler İttifakı, BM İşbirliği ve Kalkınma Programı, BM Güney İşbirliği Ofisi, BM Dünya Turizm Örgütü hakkında bilgi vererek, İİT, EİT, AGİT, DGÖ, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı ve KEİ gibi önde gelen birçok uluslararası örgütle kurulan ortaklık sayesinde, uluslararası alanda görünürlüğünü arttırdığını ifade etti.

- Budapeşte'de "Türk Konseyi" temsilciliği

Toplantıda, Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Parlamento Başkanı Köver de "Doğu Açılımı" olarak adlandırılan ve 2010'dan bu yana Macaristan'ın yeni dış politika yönelimi hakkında Genel Sekreter Amreyev'e bilgi vererek, Macaristan ile Türk Dili Konuşan Ülkeler ve Türk Konseyi arasında sağlam bir işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak, Macar-Türk işbirliğinde yeni bir dönem açmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ayrıca, Dışişleri Bakanı Szijjarto ve Meclis Başkanı Köver, Budapeşte'de Türk Konseyi temsilciliğinin açılmasını değerlendirerek, temsilciliğin açıldığı takdirde, Konsey'in, Macaristan ile ilişkilerini güçlendirmesinin yanı sıra, AB ile AGİT, OECD, Visegrad Grubu gibi diğer Avrupa kurumlarıyla da ilişkilerin güçlendirmesine ve Avrupa'daki görünürlüğünün artmasına yardımcı olacağı konusunda görüşlerini sundu.

Toplantıda Szijjarto ve Köver açılması planlanan ofis'in, Macaristan'ın TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı gibi diğer Türk İşbirliği Kurumları ile ilişkilerini de koordine edebileceği noktasındaki görüşlerini aktardı.

- "Türk Konseyi 7. Zirvesi"

Azerbaycan'da düzenlenmesi planlanan "Türk Konseyi 7. Zirvesi" hakkında bilgi paylaşılan görüşmede, Türk Konseyi'nin dost ve kardeş Özbekistan ve Türkmenistan ile devam eden işbirliği hakkında da detaylı bilgi aktarıldı.

Görüşmelerden sonra Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Genel Sekreter Amreyev'in onuruna, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Vilayat Guliyev, Kazakistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Nurbakh Rustemov, Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Bakyt Jusupov, KKTC temsilcisi ile Macar yetkililerin katıldığı akşam yemeğine ev sahipliği yaptı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'e, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman ve Proje Müdürü Ali Çiviler, ziyaret boyunca eşlik etti.



