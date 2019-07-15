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Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’den 15 Temmuz mesajı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:52
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev’den 15 Temmuz mesajı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Amreyev yayımladığı mesajda, "Türk halkının ve kahraman güvenlik güçlerinin hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruşun ve demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümü olan bugün vesilesiyle bu menfur hadise sırasında hayatını feda eden şehitleri minnetle yad ediyor, Türk halkının demokrasiye olan inancı ve bağlılığının ifadesi olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü samimi duygularla idrak ediyoruz. Benzeri olayların asla tekrarlanmamasını temenni ediyor ve bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı ile tüm Türk dünyasının şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da omuz omuza ve yan yana olmaya devam edeceğini vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:52
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