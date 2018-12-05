0553 313 94 23

Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Gençlik Platformu"nun hayata geçirilmesini gönülden desteklediklerini söyledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 09:32
Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı

Kasapoğlu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen "Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar 3. Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin geçmişten geleceğe uzanan bir kardeşlik zincirinin halkaları olduklarını belirterek, "Bizim kardeşliğimiz, sadece aynı dili konuşmaktan kaynaklanmıyor. Biz birlikte binlerce yıl boyunca ortak medeniyetler inşa ettik." dedi.

Bin yıl önce toprak olan dedelere ve bin yıl sonra doğacak torunlara bir borçlarının olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Bu borcu bizden öncekiler gibi bir olarak, halkımız için 'gece uyumadan, gündüz oturmadan' çalışarak ödeyeceğiz. Ses bayrağımız Türkçenin altında birleşen bizler, bu beraberliğimizi aynı zamanda ekonomik, politik ve teknolojik iş birlikleriyle taçlandırmak zorundayız." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, Türk Konseyi ülkeleri gençlik ve spordan sorumlu bakanlarının üzerine düşen ciddi sorumlulukların olduğuna dikkati çekerek, "Çünkü bizim faaliyetlerimiz, beraberliğimizi istikbale taşıyacak genç nesilleri inşa etmek için gereklidir. Onlar, gelecekte birliğimizi daha kuvvetli bir kardeşliğe dönüştürecekler." diye konuştu.

Türk Konseyine üye devletlerdeki gençler arasındaki yapıcı diyalog ve etkileşim fırsatlarının geliştirilmesinin desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, bu desteğin Türk Konseyinin çalışmalarına da ayrı bir değer katacağını dile getirdi.

Kasapoğlu, "Bugün görüşeceğimiz gündem maddeleri arasında bulunan 'Türk Konseyi Gençlik Platformu'nun hayata geçirilmesini gönülden destekliyoruz." dedi.

Genç nesillerle iyi işleyen, kurumsal ve sürdürülebilir bir çerçeve bağlamında irtibat sağlanması gerektiğine inandıklarını kaydeden Kasapoğlu, bunun sağlanması halinde Nahçıvan Anlaşması'nda belirtilen gençlik hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerini söyledi.

Kasapoğlu, toplantıda alacakları kararların somut adımlarla desteklenerek yaygınlaştırılması gerektiğine vurgu yaparak bunun sağlanmasının Türk Konseyinin üye ülkelerin geleceğine sunduğu katkının daha da güçleneceğini ifade etti.

Geçen yıl Türkiye'de ve Kazakistan'da "Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kampı"nın ve Azerbaycan'da ve Kırgızistan'da da Gençlik Festivallerinin düzenlendiğini anımsatan Kasapoğlu, bu etkinliklerin sürdürülebilir hale gelmesinin umut verici olduğunu dile getirdi.

Kasapoğlu, ekonomik ve politik ittifakı sağlamlaştıracak gücün spordan, sanattan, duygulardan, heyecandan, birlikte üzülmek ve birlikte sevinmekten geçtiğine işaret ederek, gençlik politikalarının hedefe ulaşmasında en önemli araçlardan birisinin de gençlik kampları olduğuna dikkati çekti.

Gençlik politikalarının Türk Konseyine üye ülkelerde yaygınlaştırılması amacıyla bu yaz Ankara'da "Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı" düzenlendiğini hatırlatan Kasapoğlu, "Gençlerimizin bizzat kendisi tarafından yürütülen bu kardeşlik hamlesi, çok değerli sonuçlar vermektedir." diye konuştu.

Kasapoğlu, "'Türk Konseyi Gençlik Kampları Çalıştayı' sürecinde varılan sonuçların, bu toplantı vesilesiyle konseyin ortak kararlarına dönüşmesinin çok faydalı olacağı kanaatini taşıyoruz." dedi.

Eylül ayında Kırgızistan'da yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları Zirvesi'nde kararlaştırılan 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Türkiye'de yapılacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Etnospor Federasyonu ve Geleneksel Spor Dalları iş birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu organizasyonu en iyi şekilde planlamanın gayreti içinde olacaktır." ifadesini kullandı.

Kasapoğlu, 2021'de İstanbul'da ev sahipliğini gerçekleştirecekleri 5. İslami Dayanışma Oyunlarının da kendileri için bir başka heyecan kaynağı olduğunu belirtti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdat Amreyev'in moderatörlüğünde yapılan toplantıya Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İsmail İsmayilov, Kırgızistan Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve Spor Devlet Ajansı Müdürü Kanat Amankulov'un yanı sıra Azerbaycan, Kırgızistan ve Türkiye'nin yurt dışı misyon temsilcileri katılıyor.

Toplantıda Türk Konseyi 2. Genç Liderler Forumu, 4. Uluslararası Gençlik Kampı ve 3. Uluslararası Gençlik Festivalinin yapılması ve diğer konular ele alınıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 09:32
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Türk Konseyi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Celal Şengör: Hulusi Akar'a yüklenmek moda oldu
    1. Celal Şengör: Hulusi Akar'a yüklenmek..
    2. Motorinin litre fiyatı 6 TL’nin altına..
    3. TCMB: "2019'da fiyat istikrarının..
    4. Ekonomi alanında düzenlemeler içeren..
    5. CIA, senatörleri ikna etti... Bin..
    6. Okul yönetimi "etik olmaz" diyerek..
    7. Bitlis'te terör operasyonu
    8. İş Bankası "Altın Gençleri" ödüllendirdi
    9. Motorine zam geliyor! Bu geceden..
    10. Akit gündeme getirmişti! Kaçak prenses..
    11. Babacan Holding kurucusu Fehmi Babacan..
    12. Asgari ücret son dakika belli oldu mu..
    13. Dolar/TL 5,4350 seviyesinde işlem..
    14. Savunma sanayisi için stratejik zirve
    15. Göztepe'de Hakan Çinemre sezonu kapattı
    16. “Uzaktan kumandalı piyadeler” geliyor
    17. Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    18. Kayseri'de tefecilik operasyonu: 5..
    19. Herbalife Gran Canaria'da Maldonado..
    20. “Sermaye piyasası zorlu dönemi..
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?