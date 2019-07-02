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Türk Konseyi Ekonomi Çalışma Grubu 11. Toplantısı

Türk Konseyi'ni oluşturan ülkelerin ekonomi bakanlıklarından yetkililer, Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Türk Ticaret Evleri'nin oluşturulması konusunda anlaştı- Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman:- "Eğer biz Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret Evleri ve Ortak Sanayi ve Ticaret Odasını başarıyla işletebilirsek inanıyoruz ki Türk Konseyi üye devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler gerçek potansiyelini yakalayacaktır"

02 Temmuz 2019 Salı 18:12
Türk Konseyi Ekonomi Çalışma Grubu 11. Toplantısı

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Ekonomi Çalışma Grubu 11. Toplantısında, Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üye devletlerde Türk Ticaret Evleri'nin oluşturulması konusunda mutabakat sağlandı.

Astana Finans Günleri etkinliği çerçevesinde Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya Türk Konseyi üyesi ülkeler Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan ve Azerbaycan'ın ekonomi bakanlıkları yetkilileri katıldı.

Toplantının gündemini, Türk Konseyi üye devletleri arasında imzalanan ekonomik iş birliği alanındaki mutabakat zabıtlarının takibi, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma taslağı ve statüsü müzakereleri, yeni kurulan Ortak Türk Ticaret ve Sanayi Odası'yla ilgili konular, Türk Ticaret Evleri'nin kurulması, bu yıl eylülde Taşkent'te bir yatırım forumu ve ekim ayında da Bakü'de bir iş forumu düzenlenmesi, Türk Konseyi devletlerinin yatırım ortamı ve uluslararası ticaret tamamlayıcılıkları üzerine araştırma raporu ve Türk Ticaret Portalı'nın içeriği ve diğer konular oluşturdu.

Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Azerbaycan'da yapılacak Türk Konseyi devlet başkanları zirvesinin konusunun küçük ve orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi olacağına işaret ederek, bu nedenle toplantıda üye ülke temsilcilerine Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEP) modelinin anlatıldığını aktardı.

Azerbaycan'ın önerdiği Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasıyla ilgili bugüne kadar 2 teknik toplantı yapıldığını belirten Kocaman, toplantıda fonun kurulması için gerekli belgeler konusundaki çalışmalara devam edilmesinde mutabık kaldıklarını dile getirdi.

Kocaman, "Önümüzdeki dönemde bu fonun kurulmasını ve başta küçük ve orta ölçekli sanayi olmak üzere iş adamlarımıza, firmalarımıza finansman desteği sağlamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen ay Nur Sultan’da Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nın kurulduğunu hatırlatan Kocaman, bu kurumun ilk toplantısının 31 Temmuz’da Türkiye’de üye devletlerden iş adamlarının katılımıyla gerçekleştireceklerini aktardı.

Kocaman, üye devletler arasında ticareti geliştirmek için ticari kapsayıcılık ve tamamlayıcılık üzerine bir araştırma raporunun hazırlanacağını kaydederek, "Ekonomi uzmanların raporu hazırlama çalışmalarına başlattı. Ümit ediyoruz ki bu çalışma sonrası ortaya çıkacak olan çıktılar üye devletlerimizin ilgili bakanlıkları ve özel sektör için faydalı olacaktır." dedi.

Toplantıda Türk Ticaret Evleri'nin Ortak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulması konusunda mutabakat sağlandığına dikkati çeken Kocaman, "Bu da önemli gelişmeydi. Eğer biz Türk Yatırım Fonu, Türk Ticaret Evleri ve Ortak Sanayi ve Ticaret Odasını başarıyla işletebilirsek inanıyoruz ki Türk Konseyi üye devletleri arasındaki ekonomik ilişkiler gerçek potansiyelini yakalayacaktır." şeklinde konuştu.

Kocaman, toplantıda alınan sonuçların yarın yapılacak Türk Konseyi Ekonomi Bakanlar 9. Toplantısı'nda değerlendirileceğini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 18:12
  1. Kazakistan

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