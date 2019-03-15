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Türk Konseyi Eğitim Bakanları 5. Toplantısı

Toplantıda, Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmeliği ve Türk Üniversiteler Birliği Ödül Yönergesi kabul edildi

15 Mart 2019 Cuma 21:30
Türk Konseyi Eğitim Bakanları 5. Toplantısı

BİŞKEK (AA) - Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Eğitim Bakanları Beşinci Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te yapıldı.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nde 6 Nisan 2017'de yapılan Türk Üniversiteler Birliği (TÜRKÜNİB) 3. Genel Kurulu'nda karara bağlanan "Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Orhun Değişim Programı Yönetmenliği" ve "Türk Üniversiteler Birliği Ödül Yönergesi" kabul edildi.

Konseyin Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk dünyasında eğitim sahasındaki iş birliği projelerinin önemine değindi. Kocaman, toplantıda Türk dünyasında ilk, orta ve lise düzeyindeki eğitim kurumlarının gelişimine katkı yapmak amacıyla gelecek dönemde Türk Keneşi üyesi ülkelerdeki eğitim kurumları arasında kardeş ilişkilerin tesis edilmesini öngören "Kardeş Okullar Projesi'nin karara bağlandığını anlattı.

Türk Konseyi'nin tecrübe paylaşımına önem atfettiğini vurgulayan Kocaman, Kırgızistan tarafından hazırlanan ve bu yıl Türkiye'de Türk Konseyi üyesi ülkelerdeki üniversiteler ve liseler arasında eğitim sahasında tecrübe paylaşımı ve mesleki birikimlerin artırılmasına yönelik program düzenleyeceklerini söyledi.

Kocaman, Türk Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde nisan ayında yapılacak toplantıda, 16 üniversiteden oluşan Türk Üniversiteler Birliğine Türkiye'den Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Azerbaycan'dan Ekonomi Üniversitesi ve Macaristan'dan da iki üniversitenin üyeliklerinin karara bağlanmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Türk Konseyi üyesi ülkelerin artan desteğiyle eğitim alanında birçok proje geliştirerek hayata geçirdiklerinin altını çizen Kocaman, Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki toplantıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, ortak tarih, edebiyat ve coğrafya ders kitaplarının yanı sıra "Türk Dünyasının 100 Üstün Figürü" ve "Türk Dünyasında Kutsal Yerler" başlıklı konular üzerinde duruldu.

Toplantıya, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Gülmira Kudayberdiyeva, Türkiye Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Azerbaycan Eğitim Bakan Yardımcısı Mahabbat Valiyeva, Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Bigari Rüstem Aydarbekulı, Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı Sekreteri Dr. Jozef Bodis, Türk Akademisi Başkanı Prof. Dr. Darhan Kıdırali, Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar katıldı.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından 2009 yılında kurulan Türk Konseyi'nin öncelikleri arasında Türk dünyasında karşılıklı güven ortamının pekiştirilmesi, siyasi dayanışmanın güçlendirilmesi, ekonomik ve teknik iş birliğinin artırılması ile ortak tarihi ve kültürel birikimlerin kayıt altına alınması bulunuyor.

Kırgızistan, dönem başkanlığını 3 Eylül 2018'de Çolpon Ata kentinde yapılan Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesi'nde Kazakistan'dan devralmıştı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:30
  1. Bişkek
  2. Eğitim Bakanları Beşinci Toplantısı
  3. Orhun Değişim Programı Yönetmeliği
  4. Türk Konsey
  5. Türk Üniversiteler Birliği Ödül Yönergesi

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