Türk komandoların Girit Adası’ndaki fotoğrafı Yunan medyasını rahatsız etti Türk komandoların NATO tatbikatı esnasında Girit Adası’nda mayın temizlerken çektirdiği fotoğraf Yunan medyasında tepkilere neden oldu.

Türk komandoların NATO tatbikatı esnasında Girit Adası’nda mayın temizlerken çektirdiği fotoğraf Yunan medyasında tepkilere neden oldu.

NATO tatbikatı esnasında, Girit Adası’nın Souda limanında düzenlenen tatbikatta Türk komandoların mayın temizlenmesi esnasında çektirdiği fotoğraf Savunma Bakanlığının hesabında yayınlandı. Yunan medyası, "Girit Adası’nın dibinde Türk bayrağı açtılar. Türkler kışkırttı" ifadesini kullandı.

Yunan Savunma Bakanlığı, NATO Müttefik Deniz Komutanlığına (Allied Maritime Command - MARCOM) başvurdu ve sosyal medya üzerinden söz konusu fotoğrafın kaldırılmasını talep etti. Yunan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis tarafından talepte bulunulduğu belirtildi.

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