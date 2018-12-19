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Türk kökenli trafik görevlisi Hollanda'da kahraman ilan edildi

Rotterdam kentinde arabasıyla kanala düşen 75 yaşındaki bir kadını kurtarmak için hiç düşünmeden kanala atlayan ancak kalbi durduğu için vefat eden Salih Uğur Papadoğan, kahraman ilan edildi

19 Aralık 2018 Çarşamba 01:39
Türk kökenli trafik görevlisi Hollanda'da kahraman ilan edildi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da başkasının hayatını kurtarmaya çalışırken vefat eden Türk kökenli trafik denetleme görevlisi, ülkede kahraman ilan edildi.

Hollanda basınında çıkan haberlere göre, Rotterdam kentinde pazartesi günü arabasıyla kanala düşen 75 yaşındaki bir kadını kurtarmak için hiç düşünmeden kanala atlayan 51 yaşındaki Salih Uğur Papadoğan, kalbinin durması sonucu vefat etti.

Haberde, kanalda ilk olarak kadının, saatler sonra ise Papadoğan'ın cesedinin bulunduğu belirtildi.

Papadoğan'ın oğlu Ufuk Deniz Papadoğan, basına verdiği demeçte, ailece çok üzgün olduklarını fakat babası ile gurur duyduklarını söyledi.

Oğul Papadoğan, babasının muhtemelen suyun çok soğuk olmasından dolayı kalbinin durması sonucu vefat ettiğini belirterek, "Babam bir kahraman, onunla gurur duyuyoruz." dedi.

Babasının ölümünü, Türkiye'de ailesinin yanında tatil yaparken duyduğunu kaydeden oğul Papadoğan, "Babam her zaman başkalarına yardım etmek için hazırdı. Bize her zaman paylaşmayı ve başkalarına yardım etmemizi nasihat ederdi." ifadelerini kullandı.

Oğul Papadoğan, sosyal medyada babası için yapılan "kahraman" ve "kurtarıcı" gibi yorumların kendisine güç verdiğini ifade ederek, "Dünyanın babam gibi insanlara ihtiyacı var. Kadını kurtarabilirdi ama maalesef ikisi de hayatını kaybetti. Kaderi böyleymiş." diye konuştu.







Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 01:39
  1. Hollanda
  2. kahraman

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