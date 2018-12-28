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Türk Kızılayı'nın Sudan'daki katarakt ameliyatları sürüyor

Katarakt rahatsızlığının sıkça görüldüğü Sudan'da ekim ayında ameliyat projesi başlatan Türk Kızılayı, Sudan Sağlık Bakanlığı ile iş birliği halinde maddi durumu elverişsiz 650 kişinin masraflarını üstlendi

28 Aralık 2018 Cuma 16:32
Türk Kızılayı'nın Sudan'daki katarakt ameliyatları sürüyor

HARTUM (AA) – Türk Kızılayı, Sudan Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde başlattığı proje kapsamında 650 Sudanlının katarakt ameliyatı masraflarını üstlendi.

Katarakt vakalarının sıkça yaşandığı Sudan'da "Katarakt Ameliyatı Projesi"ni başlatan Kızılay, ekim ayında Sudan Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Valideyn Göz Hastanesi ile Hartum Göz Hastanesi'nde 200 ihtiyaç sahibi Sudanlıyı ameliyat ettirdi.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç başkanlığındaki heyet de 25 Aralık'ta Polis Üniversitesi Hastanesi'nde 250 kişiyi kapsayan ameliyatları başlattı. Ertesi gün bu kez Nileyn Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hastaların tedavisine başlandı. Burada da 200 hasta katarakt ameliyatı olacak.

Sudanlı doktorların görev aldığı, yeni yılın ilk haftasına kadar sürecek ameliyatlarla toplam 650 Sudanlının operasyonları tamamlanmış olacak.

Heyet, ayrıca Polis Üniversitesi Hastanesi yeni doğan bölümündeki ailelere, bebeklerin ve annelerin öncelikli hijyen, giyim eşyası gibi temel ihtiyaçlarını içeren "Sevgi Bohçaları" dağıttı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Sudan/Güney Sudan Delegasyonu Başkanı Osman Barış Diker, kataraktın Sudan’da görülen en yaygın hastalıklardan biri olduğunu, bu sebeple ekim ayında bu konuda çalışma başlattıklarını söyledi.

Diker, Türk Kızılayı olarak bağışçıların destekleriyle bölgedeki ihtiyaç sahipleri ve mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:32
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