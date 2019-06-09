Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğinden giydirdikleri bebeğin İdlib Marat El Numanda’da düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğinden giydirdikleri bebeğin İdlib Marat El Numanda’da düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Kınık yaptığı paylaşımda, “Ne kadar güzel bir bebek değil mi? Onu, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğimizde giydirmiştik. Ama şimdi yok artık, çünkü az önce İdlib Marat El Numanda’da hava bombardımanında katledildi. Koruyamadı şu koca dünya seni” ifadelerini kullandı.

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