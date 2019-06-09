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Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğinden giydirdikleri bebeğin İdlib Marat El Numanda’da düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 14:40
Türk Kızılayı’nın giydirdiği bebek hava bombardımanında yaşamını yitirdi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğinden giydirdikleri bebeğin İdlib Marat El Numanda’da düzenlenen hava bombardımanında yaşamını yitirdiğini bildirdi.


Kınık yaptığı paylaşımda, “Ne kadar güzel bir bebek değil mi? Onu, Suriye’deki Kızılay Sevgi Butiğimizde giydirmiştik. Ama şimdi yok artık, çünkü az önce İdlib Marat El Numanda’da hava bombardımanında katledildi. Koruyamadı şu koca dünya seni” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:40
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