Türk Kızılayı'nın Bulgaristan'daki yardım çalışmaları

Türk Kızılayı, Bulgaristan'ın Karadeniz sahilindeki Burgaz Limanı'ndan teknik ve hukuki sorunlar nedeniyle çıkamayan "Lady Bo" adlı Türk yük gemisinin personeline gıda ve temizlik malzemesi yardımı yaptı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin talebi üzerine, Türk Kızılayı'nın Bulgaristan Delegasyonu acil harekete geçti. Türk Kızılayı, iş birliği yaptığı Bulgaristan Kızılhaç teşkilatının desteği ile 4 aydan bu yana limandan ayrılamayan geminin 11 üyeli mürettebatına yardım eli uzattı.

Türk Kızılayı Bulgaristan Delegasyonu Başkanı Özge Doğan Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aralarında 3 Türk vatandaşının da bulunduğu, Hint ve Ukraynalı denizcilerden oluşan mürettebatın acil ihtiyaçlarını karşılayacak yardım malzemesi götürdüklerini söyledi.

"Din, dil, ırk ayrımı göstermeksizin, tüm dünya vatandaşlarının ihtiyaçlarını gidermek için gayret gösteriyoruz." diyen Irmak, mürettebata diş fırçası, tıraş malzemeleri ve şampuandan oluşan hijyen kitlerinin yanı sıra un, şeker, makarna, et, peynir gibi ürünlerden oluşan gıda yardımında bulunduklarını anlattı.

İnsani krizin boyutu ne olursa olsun, Hem Türk Kızılayı'nın hem Bulgar Kızılhaçı'nın her zaman harekete geçmeye hazır olduğuna işaret eden Irmak, "Gemiden yardım çağrısını alır almaz hiç vakit kaybetmeden yola çıkıp malzeme ulaştırdık." diye konuştu.

- "Türk Kızılayı ile oldukça verimli çalışıyoruz"

Bulgaristan'da çeşitli yardım faaliyetlerini başarıyla yürüttüklerini aktaran Irmak, Sofya, Hayreddin, Filibe şehirlerinde yetimhane, huzurevi ve mülteci kamplarına yardım kampanyaları düzenlediklerini söyledi.

Türk Kızılayı'nın çalışmalarına destek veren Burgaz Bölge Kızılhaç Müdürü Violeta Radeva, "Türk Kızılayı ile oldukça verimli çalışmalarımız var. İki kuruluş arasındaki iş birliği gün geçtikçe gelişiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe, Lady Bo'nun Burgaz Limanı'na demir yükü getirip yanaştığını ve bir daha buradan ayrılamadığını aktardı.

Geminin kaptanı İlyas Kalkavan, geçen yıl 4 Ekim'de limana demirleyen 106 metrelik, 4 bin 294 tonluk gemi mürettebatının maaş alamadığını anlattı.

Bu arada geminin limana olan borcunun 70 bin dolar, personele olan maaş borcunun 200 bin dolar civarında olduğu öğrenildi.