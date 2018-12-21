THY- Euroleague
0553 313 94 23

Türk Kızılayı'ndan Yemen'e yardım

Türk Kızılayı evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere 500 koli gıda dağıttı

21 Aralık 2018 Cuma 22:17
Türk Kızılayı'ndan Yemen'e yardım

LAHİC (AA) - Türk Kızılayı savaştan dolayı Hudeyde'deki evlerini terk ederek Lahic'e sığınan göçmenlere 500 koli gıda dağıttı.

Yemen resmi haber ajansına göre (SABA) Lahic valisi Ahmed et-Türki, Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık ve Yemen İnsani Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Belfakiye'nin eşliğinde göçmenlere gıda dağıtımında bulundu.

Türki, Türk Kızılayı'nın bölgedeki yardımlarını överek, söz konusu yardımların Hudeyde'den göçen Yemenlilerin sıkıntılarını bir nebze hafifleteceğini söyledi.

Öte yandan Yemen İnsani Yardım Yüksek Komitesi Genel Koordinatörü Belfakiye de Türk Kızılayı'nın Yemenlilere yönelik yardım çabalarını takdir etti.

Türk Kızılayı Başkanı Kınık ise Türkiye'nin Yemen ve Yemenlilerin yanında durmaya devam edeceğini ve savaş sebebiyle yaşanan istisnai durumlardan dolayı yardımlarını sürdüreceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, geçen haziran ve temmuz ayı arasında 17 bin 350 aile Hudeyde'den göç etmek zorunda kaldı.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 22:17
  1. Türk Kızılayı
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB'ten liselerle ilgili habere ilişkin açıklama
    1. MEB'ten liselerle ilgili habere..
    2. Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
    3. Moro Müslümanlarının 45 yıllık..
    4. Gaziler sıra gecesinde bir araya geldi
    5. "Necip Fazıl Ödülleri"
    6. Manisa'daki dolandırıcılık iddiası
    7. Bakan Pekcan açıkladı: Tam 22 milyar..
    8. Amasya'da ev yangını
    9. Maçın ardından
    10. Erol Bulut: Hedefim Bundesliga
    11. İbrahim Kalın Türkçe Eğitim Bayramı..
    12. Yabancı uyruklu turistleri taşıyan..
    13. Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde tartışma
    14. Katalonya karıştı: 77 yaralı, 12..
    15. GÜNCELLEME - BM, Yemen'e uluslararası..
    16. İsrail askerlerinin yaraladığı 2..
    17. Meclisin bütçe maratonunda son gün
    18. BM Rusya'nın INF tasarısını reddetti!
    19. "Lise son sınıfta ders işlenmeyecek"..
    20. Rusya'dan, İsveçli diplomatı sınır..
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Erbakan'ın gizli Bayraktar ziyareti ortaya çıktı! Bu fotoğraflar ilk kez paylaşıldı
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Bu halini unutun! İşte imajını değiştiren Melih Gökçek'in yeni görüntüsü
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Emeklilikte yaş şartı değişiyor! İşte yeni emeklilik şartları...
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Asgari ücrette TÜİK'in sunduğu rakam belli oldu
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj
    Selçuk Bayraktar'dan Yunanistan'ın canını sıkacak mesaj

    Günün Karikatürü

    22 Aralık 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kadın vaiz' tepkisi: İmam da ederlerse şaşmayın!
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"
    "Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"