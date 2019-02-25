0553 313 94 23

Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli hastalara yardım

Türk Kızılayı, Yemen'in Aden kentinde kanserli hastalara ve yetimler yurduna 225 paket gıda yardımı yaptı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 04:16
Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli hastalara yardım

Türk Kızılayı, Yemen'in Aden kentinde kanserli hastalara ve yetimler yurduna 225 paket gıda yardımı yaptı.

Aden vilayetine bağlı Kriter kentinde Türk Kızılayının kanser hastaları ve yetimler yurduna yapılan 225 paketlik gıda yardımının dağıtımında, kurumun Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın ve Yemen İnsani Yardım Komitesi Genel Koordinatörü Cemal Bilfakih hazır bulundu.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının Yemen'deki yardım faaliyetleri çerçevesinde bölgede 200 kanserli hastaya ve yetimler yurduna toplam 225 paketlik gıda yardımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Ülkede yaşam şartlarının zorluğuna dikkati çeken Aydın, özellikle kanserli hastaların ve yetimlerin bu yardımlara herkesten çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Bilfakih ise Türk Kızılayının yardımlarından övgüyle söz ederek, "Ülkenin çeşitli bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması konusunda Türk Kızılayı ile iş birliğine özen gösteriyoruz." dedi.

Yemen'de savaşın neden olduğu insani krizde, sıkıntıların hafifletilmesi için Türkiye'den resmi ve gayri resmi birçok kurum çeşitli insani yardımları ülke halkına ulaştırmaya çalışıyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 04:16
  1. Aydın
  2. insani yardım
  3. Kızılay
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En İyi Film" ödülüne "Green Book" adlı yapım layık görüldü.
    1. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    2. Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl..
    3. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    4. Hitler'den hala maaş aldıkları ortaya..
    5. Yemen'de kanlı saldırı 12 ölü
    6. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    7. Mısır'daki idamlara tepki
    8. 91'inci Oscar Ödülleri Töreni'nde, "En..
    9. İngiltere'de Brexit oylaması ertelendi
    10. Metruk binada çıkan yangın mahalleliyi..
    11. '1 milyon 393 bin 500 FETÖ materyali..
    12. Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin..
    13. Görüşme öncesi ortak bildiri..
    14. Sebze fiyatları düştü onlar yükseldi!..
    15. Milli Piyade Tüfeği MPT-76 için yeni..
    16. Meteorolojiden bir uyarı daha... Kar..
    17. İki grup arasında taşlı sopalı kavga!..
    18. Korku dolu anlar! Anne ve bebeği..
    19. Metrelerce savruldu! Öğretmenden..
    20. Yakalandı! İtirafı şaşkına çevirdi
    21. 91. Oscar Ödülleri
    22. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    23. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura..
    24. Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon..
    25. 16 yaşındaki genç bıçaklanarak..
    26. Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli..
    27. Adana'da bıçaklı kavga
    28. İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu..
    29. Bayburt’ta yangın
    30. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum