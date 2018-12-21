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Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç göçmenlere kışlık giysi yardımı

Kerkük'teki Yahyava sığınmacı kampında kalan 550 Türkmen aileye kıyafet paketi dağıtıldı

21 Aralık 2018 Cuma 17:06
Türk Kızılayı'ndan Telaferli iç göçmenlere kışlık giysi yardımı

KERKÜK (AA) - Türk Kızılayı, Irak'ın Kerkük kentindeki Yahyava sığınmacı kampında kalan 500'den fazla Telaferli Türkmen aileye giysi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Utku Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Telaferli iç göçmen 550 aileye kışlık kıyafet paketi dağıttıklarını söyledi.

Akbaş, "Bir ailenin asgari düzeyde kullanabileceği kıyafet paketi, mont, kazak, çocuk giyimi, ayakkabı ve hırkadan oluşuyor." dedi.

Irak genelinde terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından dolayı evlerini terk eden ailelere her türlü yardımı sunmaya çalıştıklarını aktaran Akbaş, çalışmalarını Irak Kızılayı ile iş birliği içinde yürüttüklerini ve ülkenin birçok bölgesindeki terör mağdurlarına yardım eli uzattıklarını söyledi.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 17:06
  1. Kerkük
  2. Telafer
  3. Türk Kızılayı

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