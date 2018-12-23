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Türk Kızılayından Siirtli aileye konteyner desteği

23 Aralık 2018 Pazar 21:11
Türk Kızılayından Siirtli aileye konteyner desteği

SİİRT (AA) - Türk Kızılayı, Siirt'te 4'ü engelli 5 çocuklu aileye konteyner desteği sağladı.

Şirvan ilçesi Pirinçli köyünde yaşayan 4'ü engelli 5 çocuk babası Abdülmelik Gündürü (50), bir süre önce Türk Kızılayı Siirt Şubesi'nden barınma konusunda destek talebinde bulundu.

Tespit çalışmasının ardından aileye yaşam konteyner desteği sağlanması kararlaştırıldı. Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özer, Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar ve Siirt Şube Başkanı Yener Tanık, aileyi ziyaret etti.

Özer, Kızılay olarak ülkenin her bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım götürmek üzere çalışma yürüttüklerini söyledi.

Çocukların daha güvenli ortamda yaşaması için konteyner gönderdiklerini belirten Özer, "Bağışçılarımızın bize yüklediği emaneti doğru yere ulaştırma adına buradayız. Bu, omuzlarımıza bir vebal, bir emanet. Coğrafyanın her bölgesinde vatandaşlarımıza ulaşma ve ihtiyaç sahibi kalmaması misyonuyla yola çıktık. Umarım bunu da en uç noktaya götürecek şekilde enerji ve gücümüz yeter." ifadelerini kullandı.

Abdülmelik Gündürü de yardım dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

Mutfak, tuvalet, oturma odası ve yatakların bulunduğu konteyner aileye teslim edildi.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 21:11
  1. Kızılay
  2. Siirt
  3. Şirvan

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