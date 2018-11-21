Türk Kızılayından Musullu sığınmacılara yardım

MUSUL (AA) - Türk Kızılayı Irak'ın Musul kentinde bulunan Dibege-2 Sığınmacı Kampı'nda bin kişiye kışlık giyim ve barınma malzemesi yardımında bulundu.

Musul'un batısındaki Mahmur İlçesi'nde yer alan kampta çoğunluğunu terör örgütü DEAŞ'tan kaçan iç göçmenlerin oluşturduğu bin kişiye, kışlık giyecek, su bidonu, çadır üstü branda, battaniye ve uyku tulumundan oluşan yardım malzemesi dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Utku Akbaş, DEAŞ'ın 2014'te bölgeyi işgal etmesinin ardından evlerinden kaçarak güvenli bölgelere sığınan ve yaklaşık 5 yıldır kamplarda yaşama tutunmaya çalışan Musullu sivillere yönelik yardımlarının devam ettiğini söyledi.

Akbaş, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bin kişinin yaşadığı Dibege-2 Kampı'nda, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle, kışlık aile giyim kolisi, su bidonu, çadır üstü branda ve uyku tulumu dağıtımı gerçekleştirmekteyiz. Erbil ve çevresindeki bütün kamplarda yardım faaliyetlerimiz devam etmekte, tabi bu faaliyetlerimizi Irak Kızılayı birlikte yapıyoruz."

Türk Kızılayı Irak Delegasyon Başkanı Akbaş ayrıca yaklaşan kış mevsimi nedeniyle gelecek hafta da Duhok'un Zaho İlçesi'nde AFAD tarafından kurulan Bersiva Sığınmacı Kampı'nda yaşayan 2 bin 600 aileye kışlık giyim kolileri ulaştıracaklarını aktardı.











